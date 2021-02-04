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王湾遗址见证华夏史前文明承袭过渡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.10.20 08:15
黑陶镂空高柄豆

　　走进二里头夏都遗址博物馆基本陈列的第一展厅——“第一王朝”，可以看到多个与夏文化密切相关的遗址展示，王湾遗址是尤为重要的一处。展柜内陈列的数件王湾遗址陶器，是华夏史前文明承袭过渡的有力见证。

　　王湾遗址位于市区西部涧河东南岸的一处台地上(今涧西区工农街道王湾社区)，总面积约8000平方米。1958年，中国科学院考古研究所洛阳工作站发现该遗址。1959年秋和1960年春，北京大学历史系考古专业的师生对其进行了大规模发掘。

　　如今，在王湾社区，不少老人对60多年前的考古记忆犹新。因为考古队人手不足，当时年少的他们中有许多人参与了现场考古：“挖出了好多瓶子、罐子、碗和瓮，光尖底瓶就有两种，考古队对每件挖出的东西都登记编号，工作做得很细。”

　　王湾遗址最重要的发现是新石器时代文化层，厚3米左右。著名考古学家郭大顺在北京大学学习期间，曾以实习生身份参与王湾遗址的发掘与资料整理。“王湾遗址的新石器时代遗存从仰韶时期一直延续到龙山时期，延续时间较长且较为连续，分的时段也比较清晰，在豫西地区颇具典型性。”郭大顺介绍，在王湾遗址发现的器物中，以仰韶文化与龙山文化之间的部分最为丰富，因此大家把这里称为“过渡期”。

　　“这在考古学上具有重要价值。”市文物考古研究院史前研究室主任任广介绍，在那个年代，新石器时代仰韶文化、龙山文化已被发现，而王湾遗址的考古发掘，首次确立了豫西地区仰韶文化与河南龙山文化的分期，为这两种文化的发展脉络提供了清晰可靠的证据。

　　根据地层叠压打破关系，王湾遗址的新石器文化分为三个时期：第一期是仰韶文化早、中期，第二期是仰韶文化晚期或由仰韶文化向河南龙山文化过渡期，第三期是河南龙山文化晚期豫西类型。

彩陶钵

　　这三期文化之间是如何过渡的？通过考古资料，我们或许能探知一二。

　　王湾一期文化发现居住房基7座，出土了大量的生产、加工工具，如纺织工具、饮食器具等。这时的陶器以泥质红陶为主，陶器上装饰有线纹、弦纹及彩绘等。

　　王湾二期文化的出土器物除沿用第一期工具外，还出现了穿孔石铲、石镰、蚌刀、蚌铲等。在出土的陶器中，泥质黑灰陶逐渐增加，红陶最少。而且，这时的陶器出现了新的纹饰，如眼睛纹、波纹、疏松网状纹及篮纹、方格纹等彩陶纹饰，鼎、罐、瓮、碗、豆、盘等器型为主要器型。

　　王湾三期文化发现的生产工具以石器为主，但在数量、器型和制作技术方面都比第二期有了明显飞跃。最突出的工具是有肩石铲、穿孔石刀、三棱镞等。陶器以泥质和夹砂灰黑陶为主，红陶已经不见踪迹。陶器纹饰以拍印方格纹、竖篮纹为主，带领瓮、夹砂小瓮、鬲、鬶(guī)、盉(hé)等全新的器型开始出现。

　　时间的长河向前流淌，生活在河洛大地的先民们，在不断适应与改造环境的过程中，一步步推动文明站上更高的台阶。他们播种收获、制陶造酒、繁衍生息，为二里头文化的形成奠定了丰富的物质和精神基础。(记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 郝君涛/文 记者 曾宪平/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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