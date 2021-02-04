参加北京奥运会、带着 “全部家当”驰援灾区……这个洛阳“80后”回乡创业者不简单

他是出征2008年北京奥运会的皮划艇健将，也是年轻的返乡创业者。在“7.20特大暴雨”发生后，他不顾自家漂流场地的损失，第一时间带着“全部家当”驰援灾区，他就是段俊卿。

他是出征2008年北京奥运会的皮划艇健将，也是年轻的返乡创业者。在“7.20特大暴雨”发生后，他不顾自家漂流场地的损失，第一时间带着“全部家当”驰援灾区，他就是段俊卿。

近日，记者在位于洛阳市体育中心某健身工作室见到段俊卿时，他正在锻炼身体。

1987年出生的段俊卿是一名皮划艇运动员，他曾参加2008年北京奥运会激流回旋项目比赛，最终夺取世界第八的成绩，被授予“国际级运动健将”称号。

2011年，段俊卿退役后回到家乡。当时，他心里有一个念头——“想为家乡建设做点儿利多能及的事”。作为水上运动员，他看到了家乡宜阳得天独厚的水资源优势，他想为家乡体育事业发展贡献自己的力量。

“敢想敢干，勇于追梦。”准备策划书、研究场地建设、跟专家一起到外地学习建设经验……经过一段时间准备，他把建设皮划艇激流回旋基地的策划书交给了当地政府，通过研究项目被批准。

2015年，宜阳国家皮划艇激流回旋基地建成后，他代表河南参加了2015年皮划艇激流回旋全国冠军赛。“在家乡的赛道里比赛，真是带劲儿！”段俊卿骄傲地说。

“一份担当，一份责任。”今年“7.20特大暴雨”发生后，段俊卿和他的哥哥段俊杰不顾自己漂流场地的损失，带着他自己经营水上俱乐部所用的20艘皮划艇，库存的100艘崭新的备用漂流艇、1000套救生衣，援助灾区。

“水位齐腰、群众被困、无路可走……那种场景真是让人难受。”段俊卿说，到达郑州后，他们和消防队员以及山东东营摩托艇俱乐部的志愿者一起，承担起搜救、转运受困群众的任务。

“这次救援，比以前参加世界级赛事还紧张，因为这次担负着老乡们生的希望，他倍感压力，也为参与救援感到骄傲。”段俊卿说。

这几天，段俊卿正在为洛阳首届帆船邀请赛忙碌着。“再过几天，你就能在洛河上看到一只只帆船，全国的帆船爱好者将齐聚洛阳。我想通过自己的努力让洛阳体育产业在全国‘出圈’。”谈及未来，他信心满满地说。（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 陈昕 张新迁 文/图）