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洛阳亮相2021中国—东盟博览会旅游展，考古盲盒受青睐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 17:41

　　15日至17日，洛阳组织文旅企业、机构参加在桂林举办的2021中国—东盟博览会旅游展。同时，洛阳市文广旅局受邀参加在桂林举办的第十五届联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛。

　　本届旅游展由文化和旅游部、广西壮族自治区人民政府共同主办，设置了“一带一路”主题馆、境外旅游精品馆、国内旅游精品馆、旅游产业装备馆、旅游消费馆和国际旅游商品馆6大场馆，共有来自全球50多个国家和地区、国内20多个省(自治区、直辖市)的旅游机构、企业参展。

　　洛阳市文广旅局相关负责人介绍，会展期间，洛阳通过文旅形象展示、研学产品和线路推介等方式，充分展示洛阳历史文化特色，进一步扩大“洛阳”IP的影响力和吸引力，叫响“行走洛阳 读懂历史”文化品牌，致力为推动古都洛阳走出去、中华文化走出去献力，助力洛阳创建东亚文化之都。

　　现场，来自洛阳的《登场了！洛阳》考古盲盒等研学产品备受参会的旅行商青睐。作为《登场了！洛阳》节目同款，盲盒内含宝物严选洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆等七家重量级博物馆的馆藏珍宝作为原型，让大家获得沉浸式考古体验，在泥土里追溯“最早的中国”。

　　在第十五届联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛上，来自世界各地的旅游行业精英、相关学者等一同分享了关于旅游与乡村协同发展的经典案例和经验。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 程素敏 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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