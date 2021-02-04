走近盲人的世界 听他们讲述《花开的声音》

昨日是国际盲人节。在这个日子前夕，本报编辑部邀请我市三名盲人和一名领读志愿者，共同录制了一个伴乐诗朗诵视频。一首温暖动人的诗歌，在他们的朗诵下，澎湃着对生活的炽热渴望。让我们走近他们，听眼前黑暗、内心却五彩斑斓的他们讲述《花开的声音》。

昨日是国际盲人节。在这个日子前夕，本报编辑部邀请我市三名盲人和一名领读志愿者，共同录制了一个伴乐诗朗诵视频。一首温暖动人的诗歌，在他们的朗诵下，澎湃着对生活的炽热渴望。让我们走近他们，听眼前黑暗、内心却五彩斑斓的他们讲述《花开的声音》。

数个小时的录制 他们为6万多名盲人发声

“但是我的春天和你们的不同，我每天只能闻着花儿的芬芳，用花开的声音去判断春的距离。”在视频中，家住嵩县、31岁的刘东霞，饱含深情地诉说着自己的心声。

因为先天性失明，她从来到人间就一直和黑暗相伴，但她的世界又是五颜六色的，她通过配音体会着无数人的人生。作为喜马拉雅App的配音师，当刘东霞得知自己要为诗歌《花开的声音》配音时，掩盖不住内心的激动和兴奋，因为这是她接触配音数年来，第一次代表盲人向公众发声。在录制时，她把所有感情都倾注到诗歌中，因为那些诗句就是她内心深处最真实的声音。

除了刘东霞，参与朗诵的盲人还有省盲协秘书长兼市盲协主席郭洁，以及来自洛阳师范学院的按摩医师、53岁的王蕾。

郭洁说，为了这次录制，他和刘东霞、王蕾在线反复练习，互相挑毛病，不间断录制了数个小时才把满意的音频传至本报编辑部。

“洛阳大概有6万多名盲人，平时公众可能不太关注他们，其实他们很渴望与外界交流。”郭洁说，他希望通过这种方式，让更多人关注盲人、了解盲人。