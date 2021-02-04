13日，全省2021年静脉产业园建设暨垃圾无害化处理工作现场会在我市召开。

全省静脉产业园建设工作现场会在洛召开

何雄讲话 徐衣显致辞

13日，全省2021年静脉产业园建设暨垃圾无害化处理工作现场会在我市召开。

省发改委党组书记、主任何雄出席会议并讲话。市委副书记、代市长徐衣显致辞。省发改委副主任支安宇、省住建厅副厅长巩魁生、省生态环境厅总工程师李维群等参加会议。

何雄指出，静脉产业园建设是推进生态文明建设、提升生态环境质量、推动减污降碳协同增效的重要抓手，是落实绿色低碳转型战略、发展循环经济、促进产业融合发展的重大举措。要切实抓好核心功能项目建设，高标准建设运营生活垃圾焚烧设施，加快布局建设餐厨垃圾资源化利用设施、污泥无害化处置和资源化利用设施，尽早发挥静脉产业园功效。要加快构建协同产业链条，引导各类废弃物资源化利用项目入驻产业园，吸引上下游产业项目就近落地，培育环保服务产业，提升园区竞争力。要完善配套基础设施，实施环保提标改造，建立统一信息化管理平台。要加强统筹协调联动，做好要素保障，落实财税政策，确保项目早建成早投用早收效。

徐衣显表示，洛阳市深入践行习近平生态文明思想，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略机遇，扎实推进静脉产业园建设“三年行动计划”，垃圾无害化处置能力和资源化利用水平持续提升，初步形成了“前端投放、中端收集运输、后端处理”的全链条体系。发展静脉产业，既是当前防治污染的治标之举，也是长远绿色发展的治本之策。洛阳市将认真落实上级部署要求，虚心学习好经验、好做法，让静脉产业园成为纳旧吐新的“净化器”、变废为宝的“聚宝盆”、循环经济的“新引擎”，探索走出一条具有洛阳特色的绿色低碳转型发展路子，让“建强副中心、形成增长极”的绿色基底更加牢固、更加鲜明。在洛期间，与会人员还前往我市部分生活垃圾分类示范点、综合处理园区进行了实地观摩。(记者 李三旺)