洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

最高30万元！2021年洛阳科技创新券兑现申报开始了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 17:44

　　13日，记者从洛阳市科技局获悉，2021年洛阳市科技创新券兑现申报工作已启动，申报截止时间为10月31日。

　　科技创新券是政府为鼓励企业勇于创新、积极开展研发活动而免费发放的一种有价电子凭证，用于支持企业向高校、科研院所、科技服务机构等单位购买技术服务，开展产学研合作等活动，采取先申领后补助的方式，有效期2年。

　　●兑现范围

　　2021年发放科技创新券的科技型中小企业，已申请洛阳市科技创新券且项目已经完成的或阶段性完成的，项目单位可申请兑现。

　　●兑现领域

　　企业与高校、科研院所、科技服务机构合作产生的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务以及产学研合作等科技创新服务费用；企业因研发而发生的检验检测费用及在使用开放共享大型仪器设备服务平台中产生的服务费用；企业为提升研发能力购置科研仪器设备费用。

　　●申报方式

　　每家企业每年度兑现科技创新券资金总额最高30万元。符合条件的企业需登录洛阳科技中介超市网站(http://www.lykjzjcs.com)，进入“洛阳科技创新券申报系统”，按提示填写申报书并上传相关材料，咨询电话：65185752。(记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    洛阳文化旅游职业学院...
    洛河边惊现黑天鹅【组图】
    欢聚迎重阳 浓浓敬老情...
    城市档案：“服役”34...
    精彩热帖

    看花镜奇花异草

    西藏风光

    王城秋菊争艳

    金山岭长城
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605