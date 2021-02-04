最高30万元！2021年洛阳科技创新券兑现申报开始了

13日，记者从洛阳市科技局获悉，2021年洛阳市科技创新券兑现申报工作已启动，申报截止时间为10月31日。

13日，记者从洛阳市科技局获悉，2021年洛阳市科技创新券兑现申报工作已启动，申报截止时间为10月31日。

科技创新券是政府为鼓励企业勇于创新、积极开展研发活动而免费发放的一种有价电子凭证，用于支持企业向高校、科研院所、科技服务机构等单位购买技术服务，开展产学研合作等活动，采取先申领后补助的方式，有效期2年。

●兑现范围

2021年发放科技创新券的科技型中小企业，已申请洛阳市科技创新券且项目已经完成的或阶段性完成的，项目单位可申请兑现。

●兑现领域

企业与高校、科研院所、科技服务机构合作产生的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务以及产学研合作等科技创新服务费用；企业因研发而发生的检验检测费用及在使用开放共享大型仪器设备服务平台中产生的服务费用；企业为提升研发能力购置科研仪器设备费用。

●申报方式

每家企业每年度兑现科技创新券资金总额最高30万元。符合条件的企业需登录洛阳科技中介超市网站(http://www.lykjzjcs.com)，进入“洛阳科技创新券申报系统”，按提示填写申报书并上传相关材料，咨询电话：65185752。(记者 戚帅华 文/图)