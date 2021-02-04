洛阳理工学院新生报到：这对孪生姊妹花，相同分数考入同一个班【视频】

“快看，她们长得一模一样……”9日下午，洛阳理工学院会计学院迎来2021级新生。在该校开元校区大门口，随着大巴车车门缓缓打开，两个长相甜美的孪生姊妹吸引了众人目光。

“快看，她们长得一模一样……”9日下午，洛阳理工学院会计学院迎来2021级新生。在该校开元校区大门口，随着大巴车车门缓缓打开，两个长相甜美的孪生姊妹吸引了众人目光。“我叫王茹，是姐姐。”“我叫王贻，是妹妹。”“我们很高兴能考入同一个学校同一个班级，今后会互相帮助、互相鼓励，一起度过难忘的大学生活。”面对记者，姐妹俩落落大方。

王茹和王贻今年同为20岁，她们家住鹤壁市淇县。两个人从幼儿园、小学、初中都在一个班，也都喜欢唱歌跳舞。虽然高中阶段分别学了文科和理科，不过今年的专升本考试她们双双选择了相同的专业，又以一模一样的分数考入洛阳理工学院会计学院会计专业42班。“我们会倍加珍惜在校时光，刻苦学习，争取一起考上研究生。”对于即将开始的本科阶段生活，她们非常期待。

王茹和王贻是第一次来洛阳，她们打算在学习之余，系统了解洛阳优秀的历史文化。

“这也是我第一次遇到双胞胎学生。”洛阳理工学院会计学院辅导员司吉梅说，学院会根据学生的兴趣爱好，开展学业规划等方面指导，为学子搭建成就自我放飞梦想的舞台。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 赵祎 郭佳炜）