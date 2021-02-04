除了乘公交、坐地铁，洛阳第三代社保卡还将有更多功能【视频】

只需一张社保卡，就能乘公交、坐地铁，还能到图书馆借书……近日，洛阳市居民一卡通项目取得新进展。未来，洛阳第三代社保卡还将逐步具备跨医疗机构就诊卡、旅游年票、水电气暖缴费卡等功能。

只需一张社保卡，就能乘公交、坐地铁，还能到图书馆借书……近日，洛阳市居民一卡通项目取得新进展。未来，洛阳第三代社保卡还将逐步具备跨医疗机构就诊卡、旅游年票、水电气暖缴费卡等功能。

今年，我市启动洛阳居民一卡通项目

今年1月14日，我市下发《关于推进洛阳市居民一卡通项目建设的实施意见》(简称《意见》)，正式启动洛阳市居民一卡通项目(简称一卡通项目)，并成立洛阳居民一卡通有限公司(简称一卡通公司)，负责一卡通项目的投资、建设、管理和运营。

一卡通公司相关负责人介绍，目前，洛阳大多数市民持有的社保卡是第二代社保卡，具有社会保障、工资代发、财政惠民资金和养老金发放及部分金融服务功能。而一卡通项目采用“实体卡+电子卡”相结合，以第三代社保卡和“洛快办”App为载体，逐步加载地铁卡、公交卡、居民健康卡、学生卡、就诊卡、旅游卡等功能，以大数据共享共用为核心，可实现在政务服务、智慧社区、智慧校园、智慧文旅、智慧党建、金融服务、医疗服务、公共交通、生活缴费等领域的“一卡通用、一码通城”。

“这些场景应用，主要依托于第三代社保卡新增的非接触读卡和闪付功能。”该负责人说，今年5月1日起，我市新办理的社保卡均为第三代社保卡，持有第二代社保卡的市民，可以自愿到银行申领第三代社保卡。