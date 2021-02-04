大数据预测！洛阳交警发布国庆假期权威出行指南！

“中秋”的余味还未散尽，国庆假期又接踵而来。小伙伴儿们又可以出门游玩了，不过出行在外，可不要忘记交通安全，同时，大家还要注意做好疫情防控。

“中秋”的余味还未散尽，国庆假期又接踵而来。小伙伴儿们又可以出门游玩了，不过出行在外，可不要忘记交通安全，同时，大家还要注意做好疫情防控。

放假安排

为了方便小伙伴儿们假期出行，洛阳交警为大家整理了一份出行宝典，快来查收吧。

2021年“十一”国庆长假即将来临，群众自驾出行集中，我市部分道路车流量将大幅增加，为服务群众合理选择出行方式和出行线路，最大限度保障道路安全畅通，洛阳交警就节日期间全市道路交通运行状况进行了分析、预判，并就出行相关情况作出如下提示：

总体预判

根据安排，国庆假期时间自10月1日至7日，为期七天，期间不执行城市区机动车尾号限行措施。此次国庆假期为今年新冠疫情以来最长假期，加之正值我市2021河洛旅游文化节举办，活动内容丰富多彩，群众出行意愿增强。同时，受高速公路小客车免费通行政策的助推，预计节日期间探亲流、旅游流出行将迎来今年最高峰值，加之秋季雨雾等天气多发，道路安全畅通保障压力较大。

高速公路通行情况

1、高速公路免费通行。免费通行时间从10月1日0时至10月7日24时(高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准)，河南全省高速公路对7座以下(含7座)载客车辆免费通行。

10月1日0时至10月8日6时全省高速禁止危险货物运输车辆通行。

2、高速公路施工管制。二广高速白马寺站、龙门服务区，郑卢高速上戈站施工封闭。

3、假期出行高峰预判。据高德地图大数据分析，预计出行高峰将从9月30日下午开始，10月1日的8时至12时为高速出程流量高峰，出程易堵缓行路段为宁洛高速高新区站至大安枢纽段、二广高速瀍河站至宁洛高速出入口(彭婆立交)处。10月5日为返程拥堵高峰，当日17时到19时达到峰值，返程易堵缓行路段为二广高速吉利孟州站至连霍高速入口(朱仓立交)处、宁洛高速出入口(彭婆立交)至龙门收费站段，宁洛高速二广高速出入口(彭婆立交)至伊阙收费站段。

4、国庆前夕新开通郑西高速栾川至双龙段，栾川到西峡行车时间可缩短40分钟，我市前往西峡、淅川车辆可经此路前往，无需再绕行南阳。高德地图预测节日期间老君山风景区最受欢迎，预计洛栾高速栾川站口车流量明显增大。

市区道路通行情况

1、多处路段施工。周山大道下穿开元大道工程正在施工，南北方向断行，通过的小型车辆可经牡丹大道-杜预街-洛宜路绕行，大型车辆需经南山大道或关林路或牡丹大道上丝路大道、凌波桥绕行；西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，伊滨路的司马光路至龙顾路段、玄奘路的龙顾路至葛潘路段处于围挡断行中；此外，地铁二号线部分站点、九龙台立交正在施工，车辆需经保通路通行，玄武门大街平等街至新街段仅限由东向西单向通行；牡丹桥西半幅围挡施工，东半幅双向通行。

2、市区易堵路段。城市区旅游景区、商超周边将出现交通高峰。龙门石窟、白马寺、王城公园、红山欢乐谷景区热度高、车辆多、流量大。隋唐洛阳城国家遗址公园应天门景区有夜间灯光秀活动，洛邑古城、丽景门在下午、夜间客流突出，预计假期期间珠江路的长春路至滨河北路段，启明东路的安居路至启明北路段，九都西路的涧河桥至孙辛路段，中州中路的七里河至西关段，新街的滨河南路至中州中路段。

3、绿色健康出行。洛河以北区域停车泊位紧张，建议市民及游客多采用地铁、公交、共享单车等绿色公共交通出行。

县区道路情况

受前期持续强降雨影响，我市山区道路多处路段出现落石塌方水毁情况，属地相关部门已组织抢修，国庆期间可能采取管制措施，通过时请服从现场标识指示提示及人员指挥。有的景区实施闭园整修，欲前往的请提前关注景区发布消息。

偃师辖区，唐玄路柏谷坞路段因前段时间降水导致路基塌陷，道路半幅通行，禁止大货车通行。

洛宁辖区，S314省道故县到崇阳路段534.2公里处塌方断行，国道G241(洛栾线)景阳镇路至界岭隧道(1075公里至1095公里)，路段有落石，雾气较大，能见度低，提醒过往车辆注意安全小心行驶。

嵩县辖区，G208栗树街到白河段、铜河至白云山景区段断行，韩酒线山峡路段施行半幅通行。

栾川辖区， G311国道合峪镇砚台村、黄土岭村有3处水毁路基，实施半幅通行。

安全出行提示

1、获取路况信息方面，今年十一期间，交警部门将通过洛阳交通广播(FM92.7)及官方微博@洛阳交警发布实时路况。

2、做好恶劣天气应对。预计国庆期间全省天气以阴雨天气为主，外出时请注意做好保暖。阴雨天气团雾多发，请车友朋友们一定要留意团雾，注意观察，切忌超速行驶，做到降速、控距、亮尾，必要时可鸣笛示警驶入安全地带待避。

3、做好新冠疫情防范。外出时注意戴口罩，勤消毒，非必要不聚集。

4、山区道路谨慎驾驶。山区道路坡陡、弯多，临崖路段多，要注意开车不看景、看景不不开车。行驶中保持各行其道，尤其是山区弯路，切勿占用对向车道超车。

5、规范使用“一盔一带”。驾驶和乘坐机动车、电动自行车出行，请规范使用安全带、安全头盔，规避事故伤害。

6、举报交通违法有奖。对车辆在辖区道路上超员载客、酒后驾驶、农用车载人、违法装载易燃易爆危险物品、肇事逃逸等严重交通违法行为经举报并现场查获的，予以奖励。欢迎社会各界和人民群众积极举报，电话举报：0379-122，也可通过“河洛人人拍”APP提交。

（信息来源：洛阳交警 高德地图）