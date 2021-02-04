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赞！玄奘传说入选国家非遗名片
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.27 10:52

　　《文化和旅游部办公厅关于公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位的通知》已正式发布。

　　按照《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》，经过推荐、评审和公示等程序，文化和旅游部认定445家单位为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位。

　　河南共有12家保护单位入选，涉及民间传说、传统美术、小吃技艺、传统医药、民间习俗等多种类别。

　　这12个非遗项目名称与保护单位分别是：

　　一、玄奘传说，洛阳市偃师区人民文化馆；

　　二、陕州锣鼓书，三门峡市群众艺术馆；

　　三、幻术(宝丰魔术)，宝丰县人民文化馆；

　　四、烙画(南阳烙画)，南阳市烙画厂；

　　五、鲁山窑烧制技艺(鲁山花瓷烧制技艺)，鲁山县文化馆；

　　六、金镶玉制作技艺(郏县金镶玉制作技艺)，郏县文化馆；

　　七、小吃制作技艺(逍遥胡辣汤制作技艺)，西华县非物质文化遗产保护中心；

　　八、中医诊疗法(张氏经络收放疗法)，新乡经络收放医院；

　　九、中医诊疗法(宋氏中医外科疗法)，汝州市金庚康复医院；

　　十、农历二十四节气(内乡打春牛习俗)，内乡县县衙博物馆；

　　十一、庙会(商丘火神台庙会)，商丘市睢阳区文化馆；

　　十二、祭典(老子祭典)，鹿邑县非物质文化遗产保护中心。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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