社论：在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌——热烈祝贺中国共产党洛阳市第十二次代表大会开幕

时间，总是在执着前行中刷新历史。承载着700多万河洛儿女的热切期盼，肩负着实现更大发展的历史使命，中国共产党洛阳市第十二次代表大会今天开幕了！这是在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点召开的一次大会。

时间，总是在执着前行中刷新历史。

承载着700多万河洛儿女的热切期盼，肩负着实现更大发展的历史使命，中国共产党洛阳市第十二次代表大会今天开幕了！这是在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点召开的一次大会。我们对大会开幕表示热烈祝贺！

发展的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步。这次大会，将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，回顾总结市第十一次党代会以来的工作，深入分析洛阳发展所处的历史方位，科学描绘洛阳今后一个时期的发展蓝图，选举产生新一届市委、市纪委，动员全市上下在新的历史起点上真抓实干、奋勇争先，坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章，意义重大而深远。

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”从历史深处一路走来，洛阳这座千年古都，曾经创造了太多令人引以为傲的辉煌。在2730多万字的二十五史中，“洛阳”二字出现了3549次；凭着新中国成立之初落户的“十大厂矿”，洛阳曾一度跻身全国五大工业城市之列，创造了一个又一个“新中国第一”，在全国全省发展大局中地位举足轻重……回看走过的路、比较别人的路、远眺前行的路，历史有多辉煌，我们对重振辉煌就有多渴望。

阔步新时代，当“实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要中原更加出彩”的殷殷嘱托响彻中原，当“建强副中心、形成增长极”的发展使命激荡心间，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，这是加快自身发展的内在需要，是更好服务大局的时代召唤，也是洛阳人民孜孜以求的梦想期盼。可以说，实现这样的历史宏愿，融汇于中原更加出彩的壮阔征程，熔铸于民族伟大复兴的历史进程！

时间铭记逐梦的足迹，历史镌刻奋斗的年轮。回首过去五年，十一届市委团结带领全市党员干部群众抢抓机遇、应对挑战，在抓大事谋长远中布局落子，在解难题攻难关中坚毅前行，圆满完成了市第十一次党代会确定的目标任务，在河洛大地全面建成小康社会，在关系发展全局的重要领域发生了标志性甚至根本性变化。经过全市上下的共同奋斗，洛阳已经站在新的历史起点上，为自己打开了实现更大发展的历史窗口！

一代人有一代人的际遇，一代人有一代人的使命。踏上新的征程，重振洛阳辉煌的使命已经落在我们这代人肩上。放眼当下，构建新发展格局、促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略交汇叠加，洛阳正处于大有可为、重塑优势的重要战略机遇期，迎来了更加光明的发展前景。今天的洛阳，正致力于以创新引领发展，一系列重大机遇等待我们去抢抓，一系列重大课题等待我们去破题，更大的辉煌等待我们去书写！

星光不问赶路人，历史属于奋斗者。

站在历史新起点上，我们坚信，出席这次大会的代表们一定能不负全市人民的期望，以高度的政治责任感和强烈的历史使命感履职尽责，把这次大会开成高举旗帜、团结奋进、共谋发展的大会；一定能与全市人民一起，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，只争朝夕、笃定前行，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌！

预祝大会圆满成功！