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社论：在新征程上创造新的历史伟业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.01.15 08:13

　　历史，总是在时间的坐标中舒展壮丽的画卷。

　　13日至14日召开的市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、省委十届十二次全会暨省委经济工作会议精神，对全市“十三五”发展和2020年工作进行总结，对“十四五”发展和2021年工作作出部署，动员全市上下继往开来、接续奋斗、实干争先，在全面建设社会主义现代化强市新征程上不断创造新的历史伟业。

　　站在“两个一百年”的历史交汇点上，这次全会兼顾当前和长远、全局与一域，统筹洛阳发展的需要与可能，科学谋划了“十四五”时期我市经济社会发展的行动指南，确立了“四强两优三争先”的“十四五”奋斗目标，锚定了打造具有全国重要影响力的现代化都市圈，基本建成“三个强市、两个高地、一个家园”现代化洛阳的二〇三五年远景目标，铺展了全面建设社会主义现代化强市的宏伟蓝图，为720万洛阳人民打开了全新的想象空间，召唤我们为之燃烧激情、倾情奋斗。

　　没有比梦想更加激荡人心的力量，没有比追梦更加铿锵有力的步伐。回望“十三五”，这是洛阳发展历史上浓墨重彩的五年。五年来，我市综合实力迈上新台阶、转型发展取得新突破、特色优势有了新提升、民生福祉达到新水平、全面从严治党呈现新气象，“十三五”规划圆满收官，全面建成小康社会取得重大历史性成就。洛阳发展站上了新的历史起点，积累的经验很多、收获的启示很多，这是我们战胜前进道路上的一切艰难险阻，不断从胜利走向新的胜利的根本保证。在新征程上创造新的历史伟业，洛阳打下了坚实基础，到了在更多领域奋勇争先、作出更大贡献的时候了。

　　眺望“十四五”征程，进入新发展阶段，洛阳发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，呈现出战略机遇叠加期、转型跨越裂变期、特色优势彰显期、风险挑战交织期“四期碰头”的鲜明特征。机遇和挑战之大都前所未有，但总体上机遇大于挑战，“时”与“势”都在我们这边。准确识变、科学应变、主动求变，勇于开顶风船，致力办好自己的事，在抢抓机遇、化危为机中，我们完全有信心、有底气、有能力确保全面建设社会主义现代化强市乘风破浪行稳致远。

　　“黄金时代，不在我们背后，乃在我们面前；不在过去，乃在将来。”在新征程上创造新的历史伟业，我们要不折不扣推动总书记重要指示精神在洛阳落地生根、形成生动实践，深入贯彻新发展理念，着力推动发展高质量；积极融入新发展格局，牢牢把握发展主动权；全面落实新发展定位，加快建设现代化都市圈；持续厚植新发展优势，积极抢占发展制高点，特别是要一手扭住项目建设这个“牛鼻子”、一手抓好场域载体这个“强磁场”，推动高端要素在我市竞相汇聚、涌流、裂变，在高质量发展中更好地厚植优势、赢得先机。

　　“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。”让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，加满油、鼓足劲，攻坚克难、奋勇争先，不断开创洛阳发展新局面，在时间的河床上续写更加壮丽的历史，创造更加灿烂的辉煌！
[ 责任编辑：赵彤彤]
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