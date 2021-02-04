好消息！洛阳一人入选这项“全国先进”

26日，洛报融媒记者获悉，全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体和先进个人名单公布，洛阳市民政局儿童福利科科长杨志强入选。

26日，洛报融媒记者获悉，全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体和先进个人名单公布，洛阳市民政局儿童福利科科长杨志强入选。

洛报融媒记者从市民政局了解到，近年来，洛阳市民政局儿童福利科聚焦孤残儿童、留守儿童、困境儿童等群体的兜底保障和关爱服务，全面落实各项儿童福利工作政策。推动儿童分类精准兜底保障，将全市1379名困境儿童纳入事实无人抚养儿童保障，认定率在全省最高；及时足额保障孤儿、事实无人抚养基本生活费，推动助学工程、明天计划项目实施，惠及儿童2000余人次、保障资金2600余万元，实现“应保尽保、应助尽助”，杨志强也被群众称为“帮贫扶困办实事心系孤儿暖民心”的好干部。

洛阳市民政局儿童福利科还率先在全省推动建立了“洛阳市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作协调小组”和“洛阳市人民政府未成年人保护工作领导小组”，积极推动洛阳市儿童福利院扩展集“养治教康+社会工作”于一体的区域性儿童福利机构初见成效，推进城乡社区儿童之家建设，目前已累计达到247个。

2020年8月，洛阳市被列入14个全国统一的儿童救助保护热线试点城市，打造系统功能智能化的“一站式”儿童救助保护热线服务综合平台，受到民政部和省民政厅表扬。先后在全市组织开展了“政策宣讲进村(居)”“冬日暖阳，爱心传递”“关爱留守儿童、困境儿童暖冬行动”、关爱困境儿童“牵手活动”等系列活动，惠及儿童5000余人次。2020年洛阳市未成年人保护工作在全省民政工作会议上进行经验交流。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶)