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推动医保改革 让洛阳人看病费用再少一些（未来五年 你我展望）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.25 08:54

　　一针原价19800元的抗肿瘤药，降价后再经医保报销，个人承担不到1000元！髓内钉系统价格从平均1.1万多元降至1000多元……今年以来，从国家集采药物落地洛阳，到洛阳医保力量推动国内骨科创伤类高值医用耗材价格大幅下调，市民看一些病的费用明显降低了。

　　对于在医药集中带量采购的影响下，看病费用大幅下降，57岁的市民胡先生深有感触。去年7月，他被确诊为非小细胞肺癌，需要用卡瑞利珠和安罗替尼等药物治疗。“按照新版医保药品目录，一针原价19800元的卡瑞丽珠，降价后仅需要2928元，再经医保报销，我个人仅承担不到1000元。整体算下来，我每个月的抗肿瘤药费从27000多元减至4000多元，感谢国家好政策帮患者兜底。”他说。

　　记者了解到，近年，在国家大力推进医药集中带量采购的背景下，洛阳医保部门积极探索集采洛阳模式。自去年至今，已完成1次市级联盟联动全省医药集中带量采购，承办一次12省(区、市)骨科创伤类高值医用耗材集中带量采购，后者预计每年可为12省(区、市)的患者节约超百亿元费用。

　　市医保局相关负责人说，药品和医用耗材价格不断降低，也为我市调整医疗服务价格腾出部分空间。从今年5月31日起，全市公立医疗机构开始执行最新调整的医疗服务项目价格，“在群众总体负担不增加的基础上，也需要重视医疗服务价值，让我市医疗服务体系更健康有序”。

　　除了减轻患者负担，近年，我市医保系统还积极落实民生实事，如生育保险报销时限减半，从申报、受理到领取，周期由原来的45个工作日缩短为20个工作日内；开通特殊疾病门诊“绿色通道”，为参保患者提供疾病认定、处方开具等方面的便利，让患者在少花钱的基础上也少跑腿。

　　到2023年，我市将建立完善的医疗保险经办服务体系，完成县区医保经办服务大厅开设。到2025年，建立覆盖全市所有乡镇(街道)、行政村(社区)的医保经办网点(服务窗口)，全面增强医疗保障经办能力。

　　到2023年，我市将基本形成与社会经济发展相适应的城乡医疗保险制度。到2025年，形成完善的城乡居民医保、大病保险和医疗救助多层次医疗保障体系。“十四五”期间，我市还将持续健全医保基金配套政策，提高基金统筹层次，降低基金运行风险。（记者 王博东 通讯员 黄丛魁）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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