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最高500万元支持！洛阳印发重大科技创新专项管理办法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 18:16

　　24日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，《洛阳市重大科技创新专项管理办法(试行)》(简称《办法》)日前印发，进一步规范市级重大科技专项管理，提升重大科技专项实施效能，加快科技成果转化。

　　洛报融媒记者梳理了一些您关心的问题并予以解答，希望对您有所帮助。

　　专项着力解决哪些问题？

　　洛阳市重大科技创新专项着力解决制约我市现代产业体系发展的关键共性技术问题，鼓励通过产学研合作集成企业、高校、科研院所等科技资源，凝练“一流课题”，产出“一流成果”，加快科技成果转化、产业化，提升产业技术创新能力，推动产业集群发展。

　　重大专项的定位是围绕传统产业和转型升级、新兴产业重点培育和未来产业谋篇布局，突破一批核心关键技术，加速创新成果转化应用，研制一批创新技术或产品，带动传统产业、新兴产业和未来产业核心竞争力整体提升，引领我市产业高质量发展。

　　什么样的项目可以入选？

　　项目须符合国家、省和我市的产业、技术政策，创新性强；

　　项目促进产业升级和产业结构调整，对我市产业发展具有较强带动作用，或技术先进、引领我市高新技术产业发展等；

　　项目实施周期一般为两年，原则上不超过三年，项目研发经费不低于600万元。

　　项目承担单位需要具备哪些条件？

　　项目申报单位须为在洛阳市境内注册、具有独立法人资格的企业、科研院所、高校、新型研发机构及其他具有研发能力的单位；拥有结构合理的研发团队，建有省级及以上研发平台，项目单位为企业的，符合国家科技型中小企业条件的应通过国家科技型中小企业评价系统评价等。

　　入选项目可以获得哪些利好？

　　根据《办法》，入选洛阳市重大科技创新专项的项目，将获得专项资金支持。单个重大专项项目，支持额度原则上不超过300万元；对于事关全市发展、支撑产业转型、具有重大经济和社会效益的项目可重点支持，给予最高500万元支持。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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