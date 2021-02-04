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二里头工作队领队赵海涛阐述二里头文化的核心地位与引领作用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.22 08:37
讲座现场

　　19日下午，洛阳历史文化系列讲座第二场在市图书馆一楼第一报告厅开讲。中国社会科学院考古研究所副研究员、二里头工作队领队赵海涛，为大家带来了主题讲座《核心与引领者：二里头文化的历史位置》。

　　赵海涛从二里头的“王朝气象”、二里头文化的“统治网络”、划时代横空出现的过程、对各方文化兼收并蓄的胸怀、对商周时期中原与四方文明的深远影响等五个方面阐述二里头文化的核心地位与引领作用。

　　“二里头文化是中华文明总进程的核心与引领者。”讲座一开始，赵海涛开门见山，表明了二里头文化的地位。赵海涛表示，二里头文化核心地位的确立，首先在于自身的“王朝气象”，最突出的表现是现存面积为300万平方米、当时中国乃至东亚地区最大的二里头都邑的重要发现，表明独具中国古代政治文明特质的王朝礼制已经形成。

　　赵海涛介绍，二里头文化的核心地位也体现在二里头文化分布区的整体聚落形态上。在二里头文化的400余处聚落中，以300万平方米的二里头为都邑，有数十万至百余万平方米的区域性中心聚落、10万至30万平方米左右的次级中心聚落及众多更小的聚落，形成金字塔式的聚落等级结构和众星捧月式的聚落空间分布格局。中原腹地形成了以二里头为中心，布局网络清晰、等级结构分明，且由河流水系有效连接的庞大聚落群，充分显示出二里头王国具有发达的“统治网络”和“统治文明”。

　　“距今5300年到距今3800年，中华大地各地区陆续进入‘邦国林立’的‘古国时代’，‘逐鹿中原’的战争逐渐处于白热化阶段，中原地区社会动荡整合、分化加剧，在与大量外来文化的强烈作用下，催生了二里头文化并形成更为成熟的文明形态，二里头进入王朝文明阶段，并强力向四方扩张、辐射文化影响力，成为中华文明总进程的核心与引领者，开始由‘多元化’的古国文明走向‘一体化’的王朝文明，具有划时代意义。”赵海涛说。

　　赵海涛认为，二里头文化的核心地位与引领作用，还体现于这一划时代的变革对商周文明产生的深远影响，二里头文化是商王朝早期阶段的二里岗文化的主要、直接源头。在讲座中，赵海涛以二里头文化核心玉礼器牙璋为例，阐述了二里头文化的传承辐射。

　　两个小时的讲座，现场观众听得入迷。大家纷纷表示，赵海涛老师的讲座风趣幽默、条理清晰、通俗易懂，讲座中引用了大量考古现场资料图片，让大家在树立强烈文化自信的同时，对二里头文化产生了浓厚兴趣。（记者 李冰 通讯员 梁佳明 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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