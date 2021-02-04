徐衣显调度检查防汛防疫和安全生产工作

19日到20日，市委副书记、代市长、市政府总带班徐衣显几次主持召开视频调度会议，深入公共场所、企业、积水点实地督导检查城市防汛、疫情防控和安全生产等工作，强调要始终坚持人民至上、生命至上，压实责任、严防死守，统筹做好防风险、护稳定、保安全各项工作，确保人民群众度过一个欢乐祥和的中秋佳节。

徐衣显调度检查防汛防疫和安全生产工作时强调

统筹做好防风险护稳定保安全

确保人民群众欢乐祥和度佳节

19日到20日，市委副书记、代市长、市政府总带班徐衣显几次主持召开视频调度会议，深入公共场所、企业、积水点实地督导检查城市防汛、疫情防控和安全生产等工作，强调要始终坚持人民至上、生命至上，压实责任、严防死守，统筹做好防风险、护稳定、保安全各项工作，确保人民群众度过一个欢乐祥和的中秋佳节。

在市应急指挥中心，徐衣显听取应急、卫健部门工作汇报，现场视频调度栾川、新安、宜阳、嵩县、孟津、偃师、洛龙、高新等县区，了解雨情汛情、防汛救灾情况。徐衣显强调，要慎终如始抓好防汛救灾，做实做足防大汛抢大险准备，突出抓好地质灾害防御、防洪工程安全、道路交通安全、景区安全等工作，做到雨情一天不止，思想一刻不松，防汛一刻不停。要坚持不懈防控疫情，扎紧“四个口袋”，筑牢“外防输入”坚固防线，坚决守住来之不易的防控成果。要聚焦聚力保障安全稳定，抓实抓细道路交通、危险化学品、建筑施工、文化旅游等重点领域风险管控，全力以赴治隐患、控事故、保安全、促发展。

目前，陆浑水库、故县水库正在开闸泄洪。徐衣显强调，有关部门、泄洪流经县区要把工作责任压实到乡、到村、到人，打通措施落实最后一米，调配好人员物资，预置好救援力量，加强工作调度和巡查排险，坚决做到水不退、人不撤。要紧盯重点流域、重点区域、重点部位，在山洪灾害易发区、地质灾害隐患点安排专人24小时盯守，及时组织临水临崖临坡群众避险转移。要加强对转移安置群众的服务管理，在房屋未进行安全鉴定前不得私自返回，严防次生灾害发生。

在王城公园，徐衣显实地检查游乐设施安全管理情况，强调要严格落实安全主体责任，做好全面检查，加强维护保养，坚决杜绝“带病运行”。要精准施策，扎实做好“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控，确保游园安全。

在丝路大道洛栾高速引线桥积水点，徐衣显看望正在抽水作业的工作人员，强调要密切关注雨情汛情，备足防汛物资，防范处置城市内涝，守住城市安全运行生命线。

徐衣显还深入洛阳轴承研究所、洛阳LYC轴承有限公司了解企业生产经营、安全生产等情况，叮嘱企业把安全生产放在更加突出的位置，加强产品研发，加快项目进度，加速成果转化，提高产品附加值和市场竞争力。

王琰君、王军、侯占国、贺敏参加相关活动。(记者 智慧 李三旺 孙自豪)