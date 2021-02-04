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古都洛阳，以青春姿态再次登场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.18 08:37

　　中秋将至。今年以来，每到中国传统节日，以传承弘扬中华优秀传统文化为宗旨的河南卫视“中国节日”系列节目总是备受关注。

　　9月19日晚，即将与观众见面的《中秋奇妙游》将再一次聚焦洛阳。这一次，观众将会在阵阵笙歌声中看到老君山云海翻腾，在动与静、黑与白之间，感受万象更新。此外，皮雕、泥塑、剪纸、打铁花等洛阳非遗也将盛装出镜。

　　从以唐三彩女俑为原型创作的节目《唐宫夜宴》，到《元宵奇妙夜》中的“唐宫小姐姐”“回家”；从《端午奇妙游》中“翩若惊鸿、婉若游龙”的舞蹈《洛神水赋》，到《七夕奇妙游》中刚柔并济的爆款节目《龙门金刚》……随着河南卫视“中国节日”系列节目一次又一次艳惊全网，传统文化与时代发展的同频共振，引发了一轮又一轮河洛文化“出圈”热潮。网友纷纷表示：“总要去趟洛阳吧，那里有太多文化值得‘解锁’！”

　　今年以来，河南卫视“中国节日”系列节目、爱奇艺《登场了！洛阳》等文化节目用创新的方式表达厚重的河洛文化，让古都洛阳展现出独特的文化魅力，深受观众喜爱。这些文化节目为何频频将目光投向洛阳？

　　《七夕奇妙游》总导演路红莉说，从《唐宫夜宴》《洛神水赋》再到《龙门金刚》，每个爆款节目的背后，都是文化展现出的强大吸引力，“洛阳的文化资源尤为丰富，吸引我们根植其中、一再挖掘”。

　　爱奇艺高级副总裁陈伟表示，洛阳历史文化厚重，用年轻人喜闻乐见的方式打开洛阳这座千年古都，在这里做好文化传承与创新表达，是非常自豪与荣耀的事。

　　的确，洛阳是华夏文明的重要发祥地，灿若星河的历史文化遗产散落在广袤的河洛大地上，记录着这座城市波澜壮阔的往昔，闪耀着河洛文化的魅力。

　　市文广旅局党组书记、局长胡大鹏介绍，为了让这些记录在典籍里的河洛文化、承载着历史记忆的文化遗产“活”起来、“走”出去，今年以来，市文广旅局与爱奇艺平台开展系列合作，把文旅资源优势转化为发展优势，通过影视IP开发赋能洛阳文旅产业发展，以年轻视角、多元形式、海量资源培育“行走洛阳、读懂历史”的文化品牌，积极打造青年友好型城市。

　　根据合作协议，爱奇艺启动“洛阳‘IP’联动计划”，将全景围绕洛阳城市“IP”，对VR实景、电影、网剧、游戏、衍生文创、舞台剧、动画、综艺、文学、纪录片、漫画、商业等12个领域进行细分开发。

　　如今，全景式人文探索类综艺节目《登场了！洛阳》正式开播，洛阳频频登上各大互联网平台的热搜；影视剧《风起洛阳》进入后期制作；历史文化纪录片《洛阳十二时辰》正在洛阳拍摄；《风起洛阳》剧本杀、主题酒店、VR体验项目已与洛邑古城签约落地；《登场了！洛阳》神都书院落地隋唐洛阳城国家遗址公园……

　　一个个项目的深入推进，无一不是洛阳历史文化的生动展示，也必将成为洛阳一张张闪耀的新名片，推动古都洛阳以青春姿态再次登场。

　　洛阳，也将借助更多年轻时尚的平台，更好地弘扬河洛文化、讲好黄河故事，向世界展现我们的文化自信。（记者 李冰 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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