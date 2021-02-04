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倒计时！最好玩儿的绚秋季与您“双节”有约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 19:48

　　“双节”将至，去哪玩儿最轻松尽兴？9月19日至10月8日，由洛阳市城市管理局、洛阳市文化广电和旅游局主办，隋唐城遗址植物园管理处承办的“古都新生活隋唐绚秋季”活动(以下简称绚秋季)将盛大开展，横跨中秋、国庆佳节，为市民假期出行提供优良之选。

　　届时，隋唐城遗址植物园、从政坊游园两大园区携手，以“季节限定”的秋季景观、价廉质优的特色美食、全新升级的游乐设施、“文化味儿”十足的非遗展示，全力为市民呈现绚丽多彩的佳节盛宴。

隋唐城遗址植物园景观 资料图片

　　秋季赏景正当时。绚秋季期间，隋唐城遗址植物园将以100余盆大型造型菊、5000余盆多头菊、小菊等作为主景，搭配2万余盆不同种类的草花，邀市民共享“秋季专属”的绚烂花海。此外，园内有桂花品种30余个、1万余株，香溢满园、遍地金黄，令人如痴如醉。更有多种秋季观果、观叶植物，秋果红若珊瑚，秋叶美如画卷。

　　爱好摄影的朋友，可以关注“七彩隋唐摄影展”，诸多反映隋唐城遗址植物园生态风光、建设发展的优秀摄影作品将于绚秋季期间在园区展示。同时，“隋唐绚秋无人机摄影大赛”将通过无人机航拍展示园区秋景，颇具视觉冲击力。

园区一角 谢钰旸 摄

　　特色美食诱舌尖。绚秋季举办期间，“万人助万企，共圆中国梦”主题农产品展销会将在隋唐城遗址植物园举行，保健醋、牡丹籽油、牡丹花茶等诸多洛阳本地的优质农产品将在公益摊位进行展销。不仅如此，园区还将举办“风味洛阳”洛阳首届美食节，届时市民不仅可以“一站式”畅品老洛阳面馆、小街锅贴、新安县烫面角等我市知名餐饮企业的美味，还能购买到辣椒、小磨香油等名优美食原产地的新鲜食材。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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