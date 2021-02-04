《登场了！洛阳》正式开播，开启洛阳城市IP新模式

昨日下午，爱奇艺《登场了！洛阳》在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆举行发布会。

昨日下午，爱奇艺《登场了！洛阳》在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆举行发布会。未来三个月，探索团成员将通过八大主题十期节目带领观众探索洛阳。爱奇艺《登场了！洛阳》正式开播，标志着洛阳市与爱奇艺系列合作第一个大型项目的面世。

今年以来，市文化广电和旅游局、洛阳文保集团等与爱奇艺开展系列合作，把文旅资源优势转化为发展优势，以年轻视角、多元形式、海量资源培育“行走洛阳，读懂历史”的城市品牌，积极打造青年友好型城市。

爱奇艺作为国内优秀的综合性视频平台，有着强大的创作、运营、传播能力。爱奇艺启动的“洛阳IP联动计划”，是中国互联网内容平台商业模式的革新，将全景围绕“洛阳”城市IP，通过VR实景、电影、网剧、游戏、衍生文创、舞台剧、动画、综艺、文学、纪录片、漫画、商业等12个领域进行细分开发。

其中，影视剧《风起洛阳》是系列合作中的核心IP和牵头项目。该剧改编自作家马伯庸的《洛阳》，讲述武周时期洛阳发生的悬疑故事，将对唐代洛阳历史文化和隋唐洛阳城的风貌进行历史还原和艺术展现。该剧由黄轩、宋茜和洛阳籍青年演员王一博主演，优秀的制作团队和强大的演员阵容备受关注。目前，该剧正在进行后期制作，预计年底播出。

综艺方面，洛阳文保集团、洛阳广电传媒集团与爱奇艺精诚合作，深入挖掘开发洛阳文化IP，倾力打造人文探索类综艺节目《登场了！洛阳》，首期播出，好评如潮。节目以“行走洛阳，读懂历史”为核心，以“千年洛阳，青春登场”为主题，以洛阳的历史遗迹、文化故事、山川风貌、风土人情为内容，全方位展现古都魅力，讲述洛阳故事。

此外，历史文化纪录片《洛阳十二时辰》正在洛阳拍摄，将呈现武周时期都城洛阳的烟火生活、民俗百态；《风起洛阳》剧本杀、主题酒店、VR体验项目已与洛邑古城签约并落地；《登场了！洛阳》神都书院落地隋唐洛阳城景区；悬疑、玄幻漫画《风起洛阳之腐草为萤》已在爱奇艺漫画频道上线……

一个有故事的城市和一个会讲故事的平台，厚重、丰富的洛阳历史文化和年轻、多元的表达方式，无疑是一次奇妙的碰撞和相遇。相信随着系列合作的深入推进，必将推动古都洛阳以年轻的方式闪亮登场，让更多年轻人关注洛阳、了解洛阳、来到洛阳，更好地弘扬河洛文化、传播洛阳故事，加快推动文旅文创成支柱！(记者 李冰 通讯员 周亚伟)