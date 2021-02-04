免费逛景区、半价住民宿、特产打八折……“嵩县爱你” 实实在在！

15日，2021年嵩县文化旅游大会举行，会上发布了“‘嵩县爱你’系列优惠活动”“2021年河洛文化旅游节嵩县系列活动”“‘嵩县爱你’——嵩县文旅短视频大赛”“‘嵩县爱你’——嵩县民间美食寻访季”等系列文旅活动。

15日，2021年嵩县文化旅游大会举行，会上发布了“‘嵩县爱你’系列优惠活动”“2021年河洛文化旅游节嵩县系列活动”“‘嵩县爱你’——嵩县文旅短视频大赛”“‘嵩县爱你’——嵩县民间美食寻访季”等系列文旅活动。

白云山秋景

文旅大会别开生面

“白云山上观云海，九龙瀑下看飞流”“一湖碧水千年影”“一湖鱼跃水清，留恋处观陆浑春晓、听伊水秋声，踟蹰间沐三涂雾雨、听九皋鹤鸣，思源山上西岩戴雪，遥遥相对叠翠七峰”……大会上，嵩县县委主要负责人金句频出，充满诗情画意的介绍，让与会者眼前一亮，仿佛置身于嵩县的灵山秀水之间。

本次会议改变了以往的会议模式，不仅邀请了乡村旅游经营者、文旅企业代表发言，还邀请旅游业内专家、媒体人授课，大家从不同的角度为嵩县文旅建言献策，以创意分享的形式，共同探讨实施基于传播能力的品牌营销战略，叫响“嵩县爱你”全新品牌。

会上，嵩县县政府有关负责人以“品牌为王、营销为要，着力提升嵩县文旅传播能力建设”为题，结合“一山一水两圣人”文化资源禀赋，与大家共同探讨未来嵩县旅游高质量发展之路。

未来，嵩县将围绕“一心两翼三片区”城乡统筹发展格局，持续叫响“5A嵩县·全域旅游”全国名片，构建“一点多廊”生态格局，形成“三环叠翠”生态绿屏，全景展现“一山一水两圣人”、路网相连、城景相连、景景相连、业业相连、乡村旅游百花齐放的嵩州版“富春山居图”。