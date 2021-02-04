全运会开幕式上演《迎宾鼓阵》 1600面大鼓都来自洛阳这个村

15日晚，第十四届全运会开幕式在西安举行，开幕式《迎宾鼓阵》节目里所使用的1600面大鼓，全部来自咱洛阳偃师区缑氏镇马屯村。

15日晚，第十四届全运会开幕式在西安举行，开幕式《迎宾鼓阵》节目里所使用的1600面大鼓，全部来自咱洛阳偃师区缑氏镇马屯村。

开幕式节目《迎宾鼓阵》视频截图

缑氏镇马屯村是中原地区遐迩闻名的“中原第一鼓村”，还多次入选“中国淘宝村”。今年5月，第十四届全运会开幕式制作方通过网络，找到偃师远景鼓乐有限公司负责人王快景。

得到消息的王快景第一时间前往西安，在西安奥体中心，她见到了第十四届全运会开幕式制作方的工作人员。王快景说，这次见面，她第一次见到了鼓的设计图。

王快景介绍，开幕式使用的鼓，鼓面直径60厘米，高度30厘米，鼓肚子的底色为红色，上面有金黄色的花纹。与普通鼓不同的是，因为鼓内要安装灯，所以只能做成单面鼓，鼓的底部是一块活动的木板，方便后期加装灯。此外，为了保证鼓面透光性，此次鼓面使用的是人造皮革。

经过多次商议，8月初确定了鼓的最终制作方案，随后进入紧张制作阶段。8月底，王快景顺利将1600面大鼓运到西安奥体中心。

“感谢您做的鼓，开幕式很顺利。”16日上午，王快景接到开幕式制作方打来的感谢电话，心里倍感自豪。

马屯村村委会副主任马建都介绍，作为传统手工业的民族大红鼓，一直以来都是马屯村的支柱产业，此前，马屯村生产的大红鼓还登上过北京奥运会、亚运会开幕式以及春晚的舞台。“此次能登上全运会开幕式的舞台，也是我们全村的骄傲。”马建都说。(洛报融媒记者 王雨 杨凤轩 通讯员 刘龙选 文/图/视频)