表情丰富、舞姿柔美，洛阳“舞蹈小哥”走红网络【视频】

“咦，你今天没课咋也来了。”16日，在洛阳晚报咱爸咱妈老年大学(以下简称老年大学)的舞蹈室门口，舞蹈课学员李素景对另一名学员黄曼说。

“咦，你今天没课咋也来了。”16日，在洛阳晚报咱爸咱妈老年大学(以下简称老年大学)的舞蹈室门口，舞蹈课学员李素景对另一名学员黄曼说。

“我没报上夏老师的舞蹈课，但还是想来看看。”黄曼一边说着一边透过教室玻璃门往里瞅。

老年大学负责人杨柳告诉记者，学员们口中的“夏老师”是老年大学中国舞老师夏木雨，截至目前，由他教授的中国舞课程已全部报满，而他，也早已凭借到位的表情和柔美的舞姿，收获一大波“粉丝”，成了大家眼中的“红人”。

不惧他人眼光，他只想把舞跳好

结实的身材、深邃的五官、富有磁性的男低音……当夏木雨出现在眼前时，很难将他和“妩媚”这个词联系在一起。然而，“妩媚”这个词却又是上过他舞蹈课的学员，对他最多的评价。

“我听到过许多负面的声音，但我知道自己在做什么，所以完全不会受影响。”在33岁的夏木雨看来，无论站在哪个舞台，温婉柔美的舞姿和细腻到位的情绪，都是对跳中国舞最基本的尊重，而这些可能在一些外行人看来是“阴柔”、是“女性化”、是“不伦不类”，“与其在意外界声音，不如一直做好自己。”

事实证明，夏木雨的专注为他更多赢得的是掌声。在老年大学，夏木雨的中国舞课程一经推出，就被学员“抢购一空”，他的课堂常常“一座难求”。不少像黄曼一样没报上名的学员，也经常作为“粉丝”也给他“加油助阵”。