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“三个一批”为洛阳高质量发展强支撑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.16 08:32

洛阳综保区顺利通过预验收，卡口等设施已全部建成 记者 李迎博 摄

　　9月2日，北京。我市组团参加2021年中国国际服务贸易交易会，有近200家企业完成线上注册，线下参会50余人，3个省级服务外包示范园区现场参展。

　　9月8日，厦门。我市16家企业组团参加第21届中国国际投资贸易洽谈会，中国一拖东方红拖拉机模型、中信重工消防灭火侦察机器人等亮相，展示了我市在高端装备制造领域的最新成果。

　　借助国家级平台的广泛影响，洛阳通过“引进来”“走出去”，正以更加开放的姿态拥抱世界，迎接新的机遇。

　　数字亮眼。截至今年7月，自贸区洛阳片区已进驻市场主体3.3万家，其中企业超过1.7万家，是挂牌前存量企业的3.9倍。其中，今年1月至7月，新设立企业1973家，同比增长26.47%。

　　作为开放型经济的重要引擎、自贸区建设的前沿窗口，近日，洛阳综保区顺利通过省联合预验收小组的预验收。围绕我市在加工制造、电子信息、高精尖产品研发等方面的基础优势，洛阳综保区正重点围绕保税智能制造、保税设计研发、保税智慧物流、跨境电子商务和现代服务业等五大产业跟踪对接项目。

　　开放的平台有多大，开放的资源就有多强。

　　实施精准招商，加大力度“引进来”。今年前8个月，全市共签约亿元以上招商引资项目252个，投资总额1935.9亿元；谋划招商引资项目453个，投资总额4447.9亿元。我市与境内外200余家商协会保持常态化联系，赴京津冀、长三角、珠三角等重点区域开展小分队招商，邀请70个团组来洛考察对接，推动韵达洛阳产业园、东旭氢能电机装备产业园等项目签约落地。

　　沿着“一带一路”，加快速度“走出去”。截至目前，我市已有807家企业与176个国家和地区发生贸易往来，出口商品475种，进口商品200种。今年前8个月，我市进出口总值为159.8亿元人民币，同比增长73.7%，高于全省整体增速26.9个百分点。

　　眼下，在位于洛阳大数据产业园区的中部云谷基地二期项目现场，施工人员正在紧张有序地敷设防静电地网。该项目上半年主体建成，预计年底完成土建施工及机电设备安装，2022年一季度具备装机条件。

　　抢抓三季度、冲刺四季度，河洛大地正掀起项目建设的新一轮高潮。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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