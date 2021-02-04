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持有效居住证件，非洛阳户口也可在洛申领结婚证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.09.15 18:18

　　近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，非洛阳市户口能否在我市领取结婚证。今天下午，记者带着网友的问题，采访了洛阳市民政局社会事务科工作人员。

　　该工作人员表示，根据《民政部办公厅关于开展婚姻登记“跨省通办”试点工作的通知》，今年，河南省已被列为结婚登记“跨省通办”试点地区，试点期限从今年6月1日至2023年5月31日。

　　“跨省通办”为属地办理，即在公安部门核发居住证的县(市、区)婚姻登记机关办理登记事项。也就是说，内地居民的男女双方，既可以在任意一方常住户口所在县(市、区)，也能到一方当事人居住证发证机关所在县(市、区)的婚姻登记机关办理结婚登记。

　　非洛阳市户口的内地居民，若以洛阳市作为经常居住地，可到经常居住地所在的婚姻登记机关申请办理结婚登记。

　　此外，另一方常住户口所在地、经常居住地在洛阳市的现役军人，也可到另一方常住户口所在地、经常居住地的婚姻登记机关申请办理结婚登记。

　　办理结婚登记时，男女双方须携带本人身份证、户口簿、3张2寸双方近期半身免冠合影照片。如果选择在一方经常居住地申请办理结婚登记，还需要提供一方当事人经常居住地公安部门颁发的有效居住证件。

　　至于一名网友询问，他户口在宜阳县，房产证是洛龙区的，能否拿着房产证去洛龙区民政局办理结婚证？该工作人员说，这名网友可以到宜阳县婚姻登记处，或者到另一方当事人户口所在县(区)婚姻登记处办理结婚登记。如果持有洛龙区的有效居住证件，也可以到洛龙区婚姻登记处办理结婚登记。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 戎梦)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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