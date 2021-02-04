本周日，请到洛阳市图书馆聆听二里头文化讲座

记者14日从洛阳市图书馆获悉，历史文化系列讲座本周日(9月19日)继续开讲。

记者14日从洛阳市图书馆获悉，历史文化系列讲座本周日(9月19日)继续开讲。

本期讲座邀请中国社会科学院考古研究所副研究员、二里头工作队领队赵海涛，带来《核心与引领者：二里头文化的历史位置》主题讲座。讲座将通过二里头文化自身的“王朝气象”、二里头文化的统治网络、划时代横空出现的过程、对各方文化兼收并蓄的胸怀、对商周时期中原与四方文明的深远影响五个方面阐述二里头文化核心地位与引领作用。

讲座时间为本周日(9月19日)15时至17时，地点在洛阳市图书馆一楼第一报告厅(洛龙区龙门大道71号)。本场活动限报名200人(接受团体预约，详情请拨打电话咨询0379—61289178)。有意参加的读者可通过“洛阳市图书馆”微信公众号报名。参加活动的读者请自备防护口罩，入馆前将进行体温检测、“洛康码”核验。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜 文/图）