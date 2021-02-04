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洛阳市疾控中心专家为您详解：普通感冒、流感、新冠肺炎咋区分
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.14 08:36

　　“进入流感高发季，咋区分普通感冒、流感和新冠肺炎？去哪儿能接种流感疫苗？”近期，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询流感疫苗接种问题，记者梳理相关问题，采访洛阳市疾控中心免疫规划专家田鹏。

　　问：洛阳地区流感高发季节是什么时候？

　　答：每年的秋冬季(当年9月至次年3月)是洛阳地区流感高发季节。

　　问：普通感冒、流感、新冠肺炎有哪些区别？

　　答：相比普通感冒，新冠肺炎和流感在传播途径、易感人群、感染症状等方面有不少共同点，例如会削弱人体免疫功能，加重加速病情，造成重症甚至死亡。后两种在发病初期往往均表现为发热、咳嗽、乏力等，难以在第一时间辨别。在当前防疫形势下，因为发热、咳嗽等呼吸道症状去医院就诊，一般均会被要求在发热门诊做完新冠肺炎和流感的核酸检测，结果呈阴性的，方可继续治疗或离开。

　　普通感冒，一般指人在着凉、劳累等因素引起的以鼻咽部上呼吸道症状为主要表现的疾病。其临床表现为：鼻塞、流涕、打喷嚏，无明显发热，体力、食欲无明显影响，无明显头痛、关节痛、周身不适等症状。患普通感冒的人一般上呼吸道症状很重，但全身表现较轻。感冒通常无传染性或传染性较低。

　　流感，是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病。其临床表现一般为：发病急，全身症状重，体温可上升至39摄氏度以上，头痛、肌肉乏力、食欲下降等症状明显。对老年人、儿童、肥胖人士、孕妇、慢性病患者，流感可致重症肺炎，甚至导致死亡。其传染性强、传播速度快，易引起聚集性疫情甚至暴发疫情。我国每年90%的流感暴发疫情发生在学校和托幼机构。

　　新冠肺炎，由新型冠状病毒引起的导致全球大流行的急性呼吸道传染病。其临床表现一般为：发热、乏力、干咳、逐渐出现呼吸困难。部分患者起病症状轻微，可无发热。多数患者为中轻症，少数严重者可出现急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、代谢性酸中毒、凝血功能障碍等，甚至引起死亡。

　　问：打了新冠疫苗，还能打流感疫苗吗？

　　答：新冠肺炎和流感源于两种不同的病毒，即使已经全剂次接种过新冠疫苗，在冬春季来临前仍需要接种流感疫苗，双管齐下，共同守护健康。

　　按照相关规范，新冠疫苗与流感疫苗，两者间隔接种时间至少大于14天。

　　问：流感疫苗免费吗？适用于哪些群体？

　　答：目前，流感疫苗仍属于非免疫规划疫苗，广大市民自费、自愿接种，可就近前往预防接种门诊进行预约接种。

　　建议≥6月龄(出生后满180天)的人每年均须接种流感疫苗，尤其是医务人员、重点场所人群、60岁以上的居家老年人、6月-23月龄的婴幼儿、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员等高危人群都建议接种，除非有禁忌症。

　　问：哪些人不能接种流感疫苗？

　　答：对疫苗中所含任何成分(包括辅料、甲醛、裂解剂及抗生素)过敏者。轻中度急性疾病患者，建议症状消退后再接种。（记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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