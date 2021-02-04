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徐衣显在京考察对接工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.14 08:13

　　昨日，市委副书记、代市长徐衣显受邀赴京到中国节能、中移在线、中国恩菲等央企考察对接，并座谈交流，共商多领域合作新路径，共谋高质量发展新突破。

　　在中国节能，徐衣显衷心感谢中国节能为洛阳脱贫攻坚作出的重要贡献，高度赞赏该集团的生态责任感和强大的综合实力。徐衣显说，当前，洛阳正紧紧围绕“建强副中心、形成增长极”发展命题，结合市第十二次党代会筹备，聚力创新驱动、城市提质、乡村振兴、文旅文创融合等谋划一系列大项目、新抓手，为地企深化交流、扩大合作提供了新舞台、新机遇。希望双方围绕实现碳达峰、碳中和目标，在工业节能、建筑节能、污染治理等领域开展系统谋划、推进务实合作、促进共赢发展。中国节能董事长宋鑫详细介绍了中国节能近年发展情况和未来产业规划，表示将持续发挥在节能与清洁供能、生态环保、生命健康等领域的主业优势，通过项目建设、规划咨询、运营管理等方式更好地融入和服务洛阳发展大局。

　　在中移在线，徐衣显与中移在线董事长、总经理刘正利等座谈时表示，洛阳正贯彻落实省委工作会议“实施数字化转型战略”决策部署，乘势而上，深入挖掘中西部地区数据应用市场潜力，加快建设洛阳大数据产业园，着力推进数字经济和洛阳优势产业融合发展，更好吸引年轻人创业创新，打造青年友好型城市。希望中移在线坚定在洛发展信心，抢抓政策机遇，发挥技术优势，做强做优既有项目，加快推进在建项目，前瞻布局未来项目，实现地企持续互利共赢发展。洛阳市委、市政府将着力打造一流创新生态，竭力营造一流营商环境，为企业在洛发展提供全方位保障、全要素服务。刘正利详细介绍了中移在线经营情况和下步工作构想，表示将加大在洛投资布局力度。

　　在中国有色总经理、中国恩菲董事长陆志方及中国恩菲总经理刘诚陪同下，徐衣显参观了企业展厅，详细了解了企业运营管理、产业布局及在洛项目进展情况，表示希望企业加大对中硅高科退城入园项目建设支持，并加快中国恩菲低碳技术研究院、智创园等合作项目推进，推动地企高质量发展取得新突破。

　　徐衣显等还到中国证监会等汇报工作。中国节能副总经理刘大军，中移在线副总经理王鑫，中国恩菲副总经理张合文、魏甲明，副市长侯占国等分别参加相关活动。(洛报融媒记者 孙自豪)
[ 责任编辑：崔利利]
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