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“15分钟生态休闲圈”初步形成 洛阳人居环境不断改善（未来五年 你我展望）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.14 08:22
市民乐享家门口的“绿色福利”（资料图片）

　　昨日傍晚，在洛龙区太康东路怡心苑小区，市民孙女士一家人吃过晚饭，来到与小区一路之隔的小公园。该园健身广场、亲子乐园人来人往，步道曲径通幽，还有一渠清水穿园而过，给整个小公园增添了灵动。

　　“这个小公园建成时间不长，但人气很旺，只要天气允许，我们几乎每天晚上都会来遛娃。”提起家门口的变化，孙女士忍不住夸奖，“除了小公园，家门口的几条路也越变越美，春天牡丹、月季绽放，秋天桂花飘香，隔着马路都能闻到沁人心脾的香味”。

　　城市因“绿”而美。我市按照居民出行“300米见绿，500米见园”标准，因地制宜建设街头公园、绿地。市城市管理局数据显示，目前我市中心城区休闲小公园总数已达313处，建成区绿地面积已超过9000公顷，绿地率38.51%，绿化覆盖率44.34%，人均公园绿地面积16.12平方米，“15分钟生态休闲圈”初步形成。

　　外观古朴雅致，内部洁净……近日，涧西区广文路新增一座公厕，结束了该路段没有公厕的历史，解决了周边群众在外如厕的难题。这是涧西区第一座装配式环保公厕，与传统公厕相比，它使用的材料更环保节能，且投资小，建设工期短，还能重复拆装使用。

　　小公厕关系大民生，小空间展示大文明。公厕建设关系群众“方便”之事，近年，我市深化城市“厕所革命”，按照每平方公里不低于4座的标准，持续优化公厕布局，坚持建管并重，完善细节配套，充分发挥公厕的民生功能，让群众的“方便”之事更方便。根据计划，到2025年，全市环卫公厕将不少于1000座。

　　无论是展示城市“面子”的主次干道，还是彰显城市“里子”的背街小巷，整洁有序、出行顺畅，都是群众判断城市管理水平高下的直接标尺之一。为规范市区车辆停车秩序，纾解群众停车难题，我市在加强机动车、非机动车违停治理的同时，把停车场和泊位建设作为重点民生实事推进。

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[ 责任编辑：潘亮]
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