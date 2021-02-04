昝国欣：做人民的健康卫士（心中话儿给党听）

9月12日，记者来到洛阳市第一人民医院呼吸与危重症医学科住院病房见到了昝国欣，他正在巡查病房，耐心地给病人答疑解惑。

姓名：昝国欣

职业：洛阳市第一人民医院内科党支部书记、呼吸与危重症医学科副主任

心中的话儿：做人民的健康卫士，在人民需要时冲在最前方

9月12日，记者来到洛阳市第一人民医院呼吸与危重症医学科住院病房见到了昝国欣，他正在巡查病房，耐心地给病人答疑解惑。

昝国欣在坐诊

昝国欣是洛阳市第一人民医院内科党支部书记、呼吸与危重症医学科副主任。作为一名有着21年党龄的党员，他时刻把人民放在心间。前不久，他刚刚完成驰援郑州的医疗救援任务。

8月20日中午，昝国欣接到了医院驰援郑州的指令，他二话没说，与医院其他6名医护人员一起，投入郑州市第六人民医院分流出的普通患者的医疗救治工作。

“通知来得很突然，人民有困难的时候我必须冲上前。”昝国欣说，他所在的医疗队驻地有来自洛阳和平顶山的6家医院73名医护人员。他们被分为6组，每组每班4个小时轮流进入ICU病区工作。

昝国欣给记者简单描述了他的工作：每天15时从驻地出发，到达院区后进行常规核酸采样，穿戴防护用具进入病区交接班。每天从13时开始，工作人员停止饮水，深夜22时返回驻地。

“我们是一个整体，一个都不能掉队。”为保证医护人员的安全，昝国欣不厌其烦地强调防控细节，提醒大家一步都不能出错。为防止大家穿脱防护服时有疏漏，他安排专门的监督员检查，这种关怀让大家感到无比温暖。

谈及未来，昝国欣说：“呼吸系统疾病是我国常见、多发的疾病，为应对日趋严峻的发病形势，要强化呼吸专科医联体的作用，围绕呼吸疾病的预防、诊疗、人才培养及临床研究等方面搭建网络信息平台，为建立医疗大数据打下坚实基础。作为医者，我要做人民的健康卫士，在人民需要时冲在最前方。”（记者 贾臻 通讯员 李云庭 潘永杰 文/图）