第一书记捡到2万余元 原地等待失主两个多小时

这两天，嵩县应急管理局派驻旧县镇上川村第一书记胡广灿拾金不昧的事，在嵩县人的朋友圈传播。12日12时许，他在嵩县中医院附近捡到一个装有2万多元的皮包，最终辗转物归原主。

皮包里装的现金

这两天，嵩县应急管理局派驻旧县镇上川村第一书记胡广灿拾金不昧的事，在嵩县人的朋友圈传播。12日12时许，他在嵩县中医院附近捡到一个装有2万多元的皮包，最终辗转物归原主。

13日，洛报融媒记者联系到胡广灿得知，当时，他和嵩县中医院职工郭阿丽在医院门口一辆共享电动车上捡到一个皮包，见半天没人来，就打开包看到，里面装有大量现金和一张火车票。

“失主肯定很着急，在医院门口丢钱，说不定是救命钱。”胡广灿说，他和郭阿丽商量后，决定留在原地等待失主。

胡广灿(左二)、郭阿丽(右一)在寻找失主

两个多小时后，在等待失主无果的情况下，胡广灿拨打了嵩县融媒体中心的新闻热线，请求帮助寻找失主。在嵩县融媒体中心工作人员建议下，胡广灿将皮包交到嵩县公安局城关派出所。12日17时许，民警通过车票上的相关信息，找到失主吴先生。原来，他骑共享电动车时将皮包落在车筐里，发现遗失后又不知从何找起，便拨打报警电话。最终，失物重回失主手中。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 陈红伟)(采访对象供图)