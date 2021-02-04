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赶在灾害来临前，嵩县白河镇成功转移96名村民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.01 08:31
转移村民 （白河镇政府供图）

　　嵩县白河镇地处该县南部，与南阳市南召县、西峡县、内乡县及我市栾川县山水相连，这“水”便包括白河。

　　8月31日，白河镇政府干部邓利鹏一早就来到山里，和往常一样查看各村防汛情况。当路过白河时，几天前转移村民的一幕又在他眼前清晰起来。

　　白河边有个叫下寺口的地方，是一处居民点，住有下寺村和马路魁村的不少村民。尽管地处山中、毗邻白河，但这里既不是低洼之处，也非地质灾害隐患点，上一次因为白河涨水闹灾还是10年前的事。

　　本轮降水来临前，白河镇、村两级按照上级部署，提前部署防汛工作，24小时监控降雨量和白河情况。自8月29日凌晨1点多钟起，当地降雨逐渐增多。当天中午，白河涨水明显。

　　“山里的水得过一段时间才会汇入主河道。”邓利鹏回忆，当天下午1点钟前后，镇里决定赶在白河涨大水之前转移下寺口的村民。紧接着，30多名党员干部紧急组织起来，车不够，大家纷纷把私家车编入应急队伍。同时，嵩县汽车站接指令也派来两辆客车参与转移工作。

　　大雨之中，这支应急车队在蜿蜒的山路上排成一字长蛇阵，向着下寺口而去。当天下午2点钟前后，车队抵达下寺口，大家与村干部一起组织村民登车。

　　“当时，河水还没漫过桥，所以，比较顺利。”邓利鹏回忆，村民中有一些老人和身子弱的妇女、儿童，大家或背或扶，只为跟河水“抢时间”。大约40分钟后，车队载着96名村民向9公里外的镇上驶去。几个小时后，白河水冲进了下寺口居民点……

　　“工作人员还准备了烩菜。”邓利鹏说，车队到达镇区后，大家迅速安排村民入住事先准备好的宾馆。原来，早在转移行动开始前，镇里就制订了方案，不仅组织车队，还派专人安排安置点。目前，村民们还在安置点休息，等待天气情况好转。

　　“希望这场雨早点过去，一切恢复正常。”邓利鹏说。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 王博）
[ 责任编辑：席倩倩]
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