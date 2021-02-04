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买房看这里！“洛阳好物”消费季邀您全新定义美好“心”生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.09.13 15:56

　　循心而往，您如何定义“好房”？地段、交通、品牌、配套？

　　都说买房要慎重，面对五花八门的楼盘，高效选到心仪好房并非易事。眼下，“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季(以下简称“洛阳好物”消费季)之洛阳好房“心”定义活动即将启动，洛阳网将携手洛阳市住房保障和房产服务中心，聚焦洛阳楼市，以有态度、有热度、有温度的方式全方位、多角度甄选、推介洛阳好房。

　　据悉，“洛阳好物”消费季之洛阳好房“心”定义主题活动将从洛阳房地产市场的在售及待售楼盘中，甄选出一批在产品竞争力、品牌美誉度、社会责任感等方面均有良好表现的房企及楼盘，在“金九银十”期间推介给公众。

　　洛阳好房“心”定义，具体有哪些标准？

　　一是产品。当前，洛阳房地产市场同质化现象较为严重，这也是不少意向购房者跑遍全城看房、迟迟不下单的主要原因。“洛阳好物”消费季之洛阳好房“心”定义主题活动，将围绕产品竞争力，重点挖掘楼盘在产品上做出的差异化亮点，呈现产品背后的创新力。

　　二是品牌。近年，洛阳意向购房者在做购房决策时，房企品牌往往能够起到决定性的作用。但是随着品牌房企扎堆进驻洛阳，公众对品牌的理解也不仅仅停留在名头上，而是开始追求回归产品及服务本身的表现方式。本次活动便要将真正尊重洛阳市场、洛阳市民的房企和用心挖掘需求、打磨产品的楼盘呈现出来。

　　三是责任。对城市有责任的房企和楼盘，往往会与城市、区域共同成长，引领市场、行业向好发展，同时，还能发挥自身能量，积极参与到公益事业中。在本次活动中，被甄选的爱心房企、楼盘，还将全面加入“助力城市复工复产”大潮，通过电商兴农直播活动进行定点帮扶，积极购买扶贫农产品，并通过洛阳网对接有意向的渠道资源，开展爱心捐赠活动，彰显企业担当。

　　在此基础上，活动主办方还将通过洛阳网相关平台，面向广大网友进行问卷调查，并就相关话题采访业内外专家学者等，进一步完善以上标准。

　　目前，一批具有良好口碑的品牌房企及销售榜单上的“常客”楼盘，已经积极参与到该活动中进行初步评测。下一阶段，活动主办方还将在实地考察的过程中，利用洛阳网全媒体平台，以“网红主播探盘”“栏目探盘日记”等创新形式，对这些楼盘进行客观地解读，为意向购房者提供有价值的购房参考。

　　在这凉爽的秋日，洛阳好房“心”定义活动助您舒心购好房，全新定义美好“心”生活！(谢钰旸 刘雪琦)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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