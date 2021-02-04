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今秋请你吃螃蟹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 民俗史话  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.13 09:43

　　金秋蟹肥。螃蟹浑身盔甲，看着个儿大，肉却少，吃着费事儿，还不顶饥，有人对它不感兴趣，有人却极其喜欢。

　　隋炀帝就很爱吃蟹。迁都洛阳后，他率领“皇家吃货团”，顺着大运河，坐着龙舟专门去南方吃蟹。

　　身为皇帝，一声令下，自有人帮他发“特快专递”，可那怎比得上现捞现吃新鲜？隋炀帝吃蟹讲究，要口感也要美感，他只爱南方的“镂金龙凤蟹”。

　　史载，早在周代，螃蟹就被当成美味。周人祭祀用蟹胥(螃蟹酱)当祭品。

　　晋代官员毕卓好边喝酒边吃蟹。蟹性寒，酒性热，持螯下酒，就跟坐火车时喝啤酒、啃鸭脖一样——绝配。

　　元代画家倪瓒是螃蟹的狂热爱好者。他吃蟹很克制，每次顶多煮两只——煮多了吃不了，蟹肉会变柴。

　　写《闲情偶寄》的明清文人李渔跟倪瓒不同。老李一顿能吃几十只蟹，而且好吃独食。这种吃法令他压力很大，不得不早作打算，一到夏天就开始攒钱，存着买螃蟹。

　　清代美食家袁枚也认为“蟹宜独食”，但他是让螃蟹“独”——做螃蟹不配其他食材，怕夺了蟹的鲜味。

　　袁枚吃蟹，要用到小锤子、小叉子、小剪子、小镊子等八种工具，人称“蟹八件”。一般人没他这么风雅。

　　北宋职业写手陶糓应邀去吃螃蟹宴，主家吩咐从大闸蟹开始，从大往小轮着上。陶糓不知螃蟹品种不同，批评“一蟹不如一蟹”，气得主家端来一盆葫芦汤，嘲讽他写文章只是“依样画葫芦”。

　　有些大老粗比陶糓还不识货。北宋某将领收到朝廷奖赏的螃蟹，给手下发福利。兵哥哥们横竖不知道咋下嘴，干脆挂在门上辟邪了。

　　由此来看，请客吃饭还真要“看人下菜碟”，若是对方会吃蟹，好歹钱没白花；要是对方不懂吃，草草啃两口就丢掉，岂不是糟蹋美味？

　　今秋有人请你吃螃蟹吗？且吃且珍惜。(记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳]
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