12日，市委书记江凌带队到河南中医药大学洛阳平乐正骨学院调研，并召开现场办公会，推动该校加快建设运营步伐，确保今秋首批学生按期入住，实现高质量开局。

强化改革思维构建现代大学治理体系

确保首批学生按期入住实现高质量开局

江凌带队到河南中医药大学洛阳平乐正骨学院调研并现场办公 徐衣显参加

12日，市委书记江凌带队到河南中医药大学洛阳平乐正骨学院调研，并召开现场办公会，推动该校加快建设运营步伐，确保今秋首批学生按期入住，实现高质量开局。

河南中医药大学洛阳平乐正骨学院位于伊滨区，规划在校生规模6000人，校区开设骨伤、针灸、推拿、康复等专业。按照“总体规划、分期实施”的原则，一期建设用地面积268.9亩，总建筑面积8.86万平方米，可容纳2000名在校生。目前，一期工程总体完工，正在进行智慧校园建设、装饰装修等收尾工作，投用在即。

江凌察看校园建设进展，听取学校布局、一期建设和二期规划等情况介绍，指出要把握好高等教育发展未来趋势，以书院制改革为突破口，优化调整总体布局，构建符合时代要求的大学形态，更好适应学科发展需要。江凌走进图书信息中心、学生食堂、宿舍和教室等功能区，对完善提升设施设备、搞好服务保障等提出具体改进要求。他指出，要优化图书馆设计布局，坚持线上线下一体化管理，实现与校本部资源共用共享，更好体现高校图书馆专业性、学术性要求；要按照书院制改革要求，推动学生宿舍、餐厅、活动空间有机融合，引导学生建立书院内的交流自治组织，更好激发学生潜能；要加强在校学生中医药传统文化、医德医风教育，培养更多具有文化自信、人文情怀的中医药人才，推动中医药在传承创新中更好发展。

在随后召开的现场办公会上，江凌听取了河南中医药大学洛阳平乐正骨学院建设运营、秋季开学准备等情况介绍，与会市直部门和属地就做好支持配合等作了发言。江凌指出，习近平总书记高度重视中医药发展和健康中国建设工作。面向新时代，在实现全面小康后，广大人民群众对医疗卫生提出了新的更高要求，中医药事业发展面临新的历史机遇和时代责任。洛阳市与河南中医药大学合作共建洛阳平乐正骨学院，对破解河南及洛阳高等教育布局结构不合理等问题，在洛汇聚更多青年人才具有重要意义。洛阳各级各有关部门要统一思想，担起责任，按照公办整建制大学标准，深化校地合作共建，抓好服务对接，主动解决问题，与河南中医药大学一道，协力抓好洛阳平乐正骨学院的建设运营工作。要坚持高起点开局，完善细化各项方案，做好今年秋季学期首批新生入住，抓好教学科研工作，努力办出声誉、叫响品牌，实现高质量开局，为后续发展赢得更大主动。

江凌强调，要强化改革思维，破除传统办学模式，创新体制机制，加快构建现代大学治理体系。加快学校大部制改革，推动校本级管理体制创新，优化二级学院设置，推动事权下放，让更多优秀人才下沉，不断提升管理服务效能；加快构建双轨并行育人体系，探索“专业学院+书院”并行设置的体系，拿出具体方案，整合配置资源，推进大学治理现代化；依托河南中医药大学的教学科研资源，优化课程设置，加快建立更加合理的学科体系。要强化协调联动，一期工程要高质量收尾，二期规划要调整优化，做好人员、经费等运营保障，满足学校教学科研实际所需，加强安全教育管理，优化校园周边环境，完善配套服务设施，为入住师生提供更高水平服务。

市领导徐衣显、王军、贺敏等参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)