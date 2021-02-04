中小学生看过来！洛阳市第二届作文大赛全面启动

洛报融媒记者7日获悉，洛阳市第二届中小学生作文大赛全面启动，本届大赛以古今洛阳的城市精神为创作题材，凡小学三年级到高三的洛阳在校中小学生均可免费报名，自由参赛、投稿。

洛报融媒记者7日获悉，洛阳市第二届中小学生作文大赛全面启动，本届大赛以古今洛阳的城市精神为创作题材，凡小学三年级到高三的洛阳在校中小学生均可免费报名，自由参赛、投稿。

第二届作文大赛由洛阳市文联、洛阳市教育局、共青团洛阳市委、洛阳日报报业集团主办，是洛阳目前规格最高的市级大赛，旨在大力推动洛阳书香校园建设，广泛深入开展校园阅读活动，培养阳光向上的好少年，传承好洛阳厚重绵长的文化基因。

大赛以《2021，洛阳欢迎你》为主题，参赛学生可以选取最能代表古今洛阳城市精神的某个具象或点、面，以小见大，描绘当今洛阳之美好，抒发自己的深情挚爱，向世界宣传、推介洛阳。

大赛免费参加，不收任何报名费。凡小学三年级到高三的我市在校中小学生均可自由参赛、投稿。为使县(区)参赛学生、辅导老师、学校有更多获奖机会，本届大赛今年还将推出首届县(区)作文大赛，各县(区)学生可针对本县(区)的乡情风物，以诸如《伊川欢迎你》《洛宁欢迎你》《偃师欢迎你》等为主题，自拟题目，抒发爱乡之情，歌颂家乡，推介家乡。

为服务好广大参赛学生，大赛组委会将统一免费发放专用作文纸，每个学校、每个学生都可申领。为使参赛学生对自己的写作水平有个清晰的认知，本届大赛还引入了AI作文测评，每个参赛学生都可对自己的投稿进行3次测评，通过上述精准批改、点评，助力作文水平提升。

参赛具体要求、投稿办法、获奖名单等，将在洛阳市中小学生作文大赛组委会官方平台公布，请微信搜一搜“听读好作文”关注并了解。

大赛组委会地址：洛阳日报报业集团3楼东厅；联系电话：63350000、16637900008、15139954005、15537979266。（洛报融媒记者 孟山）