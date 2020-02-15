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洛阳又多一所高校！河南中医药大学平乐正骨教学基地9月份新生入学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.14 10:13
河南科技大学迎来发展机遇 记者 孙自豪 摄

　　优先发展教育事业，是推动发展高质量的大计，更是增强人民获得感的大事。

　　为了办好人民满意教育，洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议也释放了令人振奋的消息——

　　●河南中医药大学平乐正骨教学基地今年9月实现新生入学。(洛阳平乐正骨教学基地由洛阳市政府与河南中医药大学、河南省洛阳正骨医院合作建设，该教学基地位于伊滨区职教园区。)

　　●支持河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等驻洛高校加快发展。

洛阳理工学院校园一角 记者 孙自豪 摄

　　●开工建设河南林业职业学院新校区、洛阳职业技术学院新校区二期。

　　●扎实做好洛阳大学城前期工作、争取早日开工。

　　●大力实施义务教育优质均衡行动、普惠制学前教育资源扩容计划，新建公办幼儿园22所，新建改扩建义务教育学校21所、农村义务教育寄宿制学校25所。（洛报融媒记者 白云飞 李东慧）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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