“河南中医药大学洛阳平乐正骨学院教学基地”一期今年下半年开建

今天上午10时30分，洛阳市人民政府新闻办公室将在洛阳市新闻发布厅，召开2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专题新闻发布会。洛阳市教育局局长宋义林，洛阳市教育局副局长介建中，洛阳市教育局副局长贾长河，洛阳市教育局副调研员李振龙。新闻发布会由洛阳市委宣传部外宣办主任赵鲜赤主持。 >>>“河南中医药大学洛阳平乐正骨学院教学基地”一期下半年开工 积极统筹规划支持在洛高校发展。洛阳职业技术学院新校区新征地1230亩，投资26亿元迁建，近期开工，年底部分院系入驻。“河南中医药大学洛阳平乐正骨学院教学基地”新征地500亩，一期投资3.6亿元， 2019年下半年开工建设。编制了河南林业职业学院新校区建设和搬迁方案，谋划了洛阳文化旅游职业学院。(洛报融媒记者 李三旺 常书香)