遭山羊“暗算”被顶下深沟 民警出动营救被困男子

“我们还是头一次遇到这种事情。”12日，偃师公安分局邙岭派出所民警李朝正说，一男子在野外放羊，不料遭羊“暗算”，将其顶下六七十米深的深沟，他们紧急出动将人救出。

大家合力营救受伤的马某

“我们还是头一次遇到这种事情。”12日，偃师公安分局邙岭派出所民警李朝正说，一男子在野外放羊，不料遭羊“暗算”，将其顶下六七十米深的深沟，他们紧急出动将人救出。

9日18时50分前后，李朝正接到一起求助电话：在邙岭镇兰庄村，有一男子坠入深沟受伤，急需救援。他与同事牛锦锁等人立即携带救援绳索等装备赶赴现场。

“急救人员和不少村民在现场等着我们。”李朝正说，坠沟男子姓马，五六十岁，附近村民、急救人员接到家属电话到达现场，因沟有六七十米深，加上夜幕降临，无法下沟营救，帮家属拨打110报警。

李朝正向沟下望去，沟陡且植被繁茂，密密麻麻长满草木，一眼看不到底，马某的手机信号较弱，联系不到人，具体情况在场的人均不了解。经商议，由民警和村民等五六个人组成的救援分队，打着手电下沟营救。

“沟下几乎没路，羊肠小道前不久被降雨冲毁。”李朝正说，他们边走边呼唤马某，约半小时后在沟底找到马某，对方意识清醒，只是腰部受伤无法动弹，脸上等处有擦伤。他们找来木棍，利用救援绳索固定在马某腰部，搀扶着马某将人救上来。

李朝正了解到，马某养有四五十只山羊，当日在附近放羊，顺带砍一些沟边树枝，不料被羊顶下了深沟。(洛报融媒记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 姚红艳)