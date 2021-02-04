洛阳市图书馆少儿实验课堂，让小朋友感受科学的魅力【视频】

今天上午9点半、下午3点半，在洛阳市图书馆举行的两节少儿科普实验课堂受到孩子们的欢迎。

今天上午9点半、下午3点半，在洛阳市图书馆举行的两节少儿科普实验课堂受到孩子们的欢迎。十几名小朋友在老师的带领下，通过知识学习、现场观察、动手制作等环节，获得了一定的科学知识储备。

在上午的模拟儿童银行实验课堂上，老师讲解了银行、货币、储蓄等基本常识，并通过互动环节让小朋友们巩固和加深了印象。最后，让每名小朋友都参与动手制作ATM取款机、儿童银行卡等，从小培养孩子的金融安全意识。