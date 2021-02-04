今天，洛阳市小学正式开学

按照“我市中小学2021年秋季学期分期分批开学”的要求，今天，我市小学正式开学。昨日，多数学校组织了学生错峰分批报到及疫情防控演练。记者兵分多路直击报到当日情况，为您探访新学期的新变化。

我们开学啦 记者 何奕儒 摄

按照“我市中小学2021年秋季学期分期分批开学”的要求，今天，我市小学正式开学。昨日，多数学校组织了学生错峰分批报到及疫情防控演练。记者兵分多路直击报到当日情况，为您探访新学期的新变化。

新生入学，鲜花迎接 韩冬 摄

现场

开学形式多样，“小萌新”开心入学

昨日8时30分，在高新区实验小学外，一年级的“小萌新”在家长带领下排起整齐的队列，大手牵小手，走过迎新门，小朋友们的新学期要开始了。

该校校长姚海鸽说，学校依照“分批分次分时段”要求提前统筹报到工作，当天，二年级至五年级学生8时20分前入校；一年级学生在家长的带领下，按照分班名单到设在校门口的入学通知书领取点提交健康码、承诺书后，由老师、高年级学生志愿者领入校园。

针对新生学习、行为习惯培养，该校安排了“好习惯伴我成长”系列培训课程。“开学后的前3天不上文化课，先让孩子们熟悉老师、小伙伴，然后进行队列练习，学习行走礼仪、交通安全知识、防踩踏安全知识等。”该校副校长李居一说。

9时许，学生全部入班后，姚海鸽给每个班送去一套绘本，包括《小魔怪要上学》《小阿力的大学校》《乱七八糟的魔女城》等，并给每名学生赠送一本《新华字典》。

点朱砂 记者 何奕儒 摄

除了高新区实验小学，洛龙区启迪未来小学、老城区第一小学、西工区芳林路小学、洛龙区定鼎门小学等学校，也以开笔礼、入学礼、点朱砂、写“人”字、画智慧树等方式，给孩子们满满的开学仪式感。