洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今天，洛阳市小学正式开学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.10 08:08

我们开学啦 记者 何奕儒 摄

　　按照“我市中小学2021年秋季学期分期分批开学”的要求，今天，我市小学正式开学。昨日，多数学校组织了学生错峰分批报到及疫情防控演练。记者兵分多路直击报到当日情况，为您探访新学期的新变化。

新生入学，鲜花迎接 韩冬 摄

　　现场

　　开学形式多样，“小萌新”开心入学

　　昨日8时30分，在高新区实验小学外，一年级的“小萌新”在家长带领下排起整齐的队列，大手牵小手，走过迎新门，小朋友们的新学期要开始了。

　　该校校长姚海鸽说，学校依照“分批分次分时段”要求提前统筹报到工作，当天，二年级至五年级学生8时20分前入校；一年级学生在家长的带领下，按照分班名单到设在校门口的入学通知书领取点提交健康码、承诺书后，由老师、高年级学生志愿者领入校园。

　　针对新生学习、行为习惯培养，该校安排了“好习惯伴我成长”系列培训课程。“开学后的前3天不上文化课，先让孩子们熟悉老师、小伙伴，然后进行队列练习，学习行走礼仪、交通安全知识、防踩踏安全知识等。”该校副校长李居一说。

　　9时许，学生全部入班后，姚海鸽给每个班送去一套绘本，包括《小魔怪要上学》《小阿力的大学校》《乱七八糟的魔女城》等，并给每名学生赠送一本《新华字典》。

点朱砂 记者 何奕儒 摄

　　除了高新区实验小学，洛龙区启迪未来小学、老城区第一小学、西工区芳林路小学、洛龙区定鼎门小学等学校，也以开笔礼、入学礼、点朱砂、写“人”字、画智慧树等方式，给孩子们满满的开学仪式感。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区6所中小学拟于今年年底前开建
  • 洛阳组团参加第21届中国国际投资贸易...
  • 洛阳各地各部门认真学习贯彻省委工作...
  • 奥运冠军鲍珊菊明日冲击全运会个人首...
  • 洛阳城市管理部门对中小型餐饮企业油...
  • 养老保险待遇资格认证“卡壳”？快来...
  • 伊电集团连续6年捐资助学 今年又捐赠...
  • 2021“洛阳好物”消费季即将启幕 多措...
  • 宜阳县韩城镇西关村：好汤“熬”出好...
  • 厉害了！这家洛阳企业拿下“创客中国...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    全运会场地自行车比赛...
    洛龙区新建成6处停车场...
    孟津区小浪底镇：建设...
    洛阳博物馆迎宾智能机...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    美色天堂

    九月的葱兰、丹桂

    八月桂花香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605