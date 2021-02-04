党校教师当“主播” 洛阳推出“红色洛阳”抖音号

“大家好，这里是‘红色洛阳’，我是蕾蕾老师，很高兴和大家分享党史小知识。”9日下午，洛阳市委党校法学与科技文化教研部副教授王蕾正进行党史知识授课。

王蕾录制视频

“大家好，这里是‘红色洛阳’，我是蕾蕾老师，很高兴和大家分享党史小知识。”9日下午，洛阳市委党校法学与科技文化教研部副教授王蕾正进行党史知识授课。

她的对面空无一人，只有一台摄像机。“录制短视频，为更多人讲述党史知识，这是我作为党校教师的新职责。”王蕾笑着说。

今年是建党100周年，洛阳市委宣传部、市委网信办联合市委党校，在抖音平台打造百年党史红色故事理论宣讲账号“红色洛阳”，邀请王蕾以主播身份讲述党史知识。

为当好“主播”，在繁忙的工作之余，王蕾抽出时间写文案、进行录制，研究如何能吸引短视频用户的关注度、提高浏览量。通过提问题吸引大家的注意力、从红色人物入手讲述党史知识，或是紧密结合热点，这些都是王蕾当“主播”的小窍门。