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暑期游泳班没能上课，退款时商家却要扣5%手续费，合理吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.09.09 18:00

　　暑假期间，洛阳市民陈女士通过某网络小程序为女儿报名了一暑期游泳班，学费共计1080元，后因疫情等原因，游泳班没能上课，现在孩子要开学了，陈女士希望商家能够全额返还报名费用，商家回复，退钱可以，但需要消费者自行承担5%的小程序平台手续费。

　　陈女士对此不接受，她认为自己没有享受到任何服务，平台所收取的5%手续费，是平台和商家之间的协议内容，和消费者无关，这部分费用不该由消费者承担。

　　陈女士告诉洛报融媒记者，在和商家的交涉中，商家提出可以把现在的游泳课程置换成其他形式，或延长使用时间，但孩子目前已经开学，且今后空闲时间不定，所以他们双方的协商始终未达成一致。

　　8日下午，洛报融媒记者联系到陈女士所报游泳班的相关负责人刘先生。刘先生表示，暑期游泳班没能如期开课，是因为疫情，这属于“不可抗力”，因此，就算他们不予退还任何费用也是可以的，但考虑到陈女士的诉求，他们还是积极与陈女士协商，只要陈女士自行承担5%的小程序平台手续费，就愿意为陈女士办理退款。

　　刘先生所说是否有法律依据？记者采访到河南大进律师事务所律师夏江初。夏江初分析，根据《民法典》第180条、第563条、第590条的相关规定，疫情系不可抗力，在因疫情导致暑期游泳班不能履约的情况下，陈女士的合同目的无法实现，故她有权依法行使合同的解除权。

　　结合《民法典》分析本案，在夏江初看来，疫情等不可抗力的出现，并不能免除任何一方的责任与义务，仅是不承担相应的违约责任。陈女士虽通过网络小程序为女儿报名暑期游泳班，但与陈女士形成合同关系的是商家，而平台只是中介、媒介，与陈女士并不构成合同关系。

　　至于平台手续费问题，商家可通过其与平台签订的合同解决，该合同不对陈女士有任何强制力。若陈女士在与商家的合同中对此另有约定，应根据合同执行。（洛报融媒记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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