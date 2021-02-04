抗疫路上，有“我”有“你”也有“他”

目前，我国疫情防控的严峻性、复杂性、不确定性依然很大，面对善变的新冠病毒，我们积极应对、迎难而上、众志成城、团结协作，在抗疫的路上，有“我”，有“你”，也有“他”。

目前，我国疫情防控的严峻性、复杂性、不确定性依然很大，面对善变的新冠病毒，我们积极应对、迎难而上、众志成城、团结协作，在抗疫的路上，有“我”，有“你”，也有“他”。

抗疫路上，有“我”，我是“党员先锋队”。当疫情的警报拉响，党员先锋队就闻令而动、蓄势待发。各级党组织迅速组织党员干部下沉一线，冲锋在前，坚守防控岗位，在关键的时刻，党旗竖起来、党徽戴起来，责任扛起来，时刻做好战斗的准备，牢记心中使命，坚定不移地为人民服务。

抗疫路上，有“你”，你是“红色志愿者”。“您好，请您靠边停车，戴好口罩、下车配合疫情检查、谢谢！”“请您登记信息、测量体温、出示健康码、查验行程码。”等等......这些话语是在疫情防控服务点上服务的志愿者们最熟悉的用语，一天志愿服务下来，不知要重复多少遍，你们认真负责、热心友爱，是你们筑起了防控线上最美的红色堤坝。

抗疫路上，有“他”，他是“爱心群众团”。有道是“鱼水情深”。自疫情防控以来，社会爱心人士自发加入抗疫队伍，他们纷纷伸出援助之手，踊跃捐资捐物，贡献力量。他们用实际行动表达了对奋战在第一线的“抗疫战士”们的感激之情，他们用自己的方式加入了这场没有硝烟的战争，帮助我们抗击疫情，共渡难关，他们是我们抗疫路上坚强的支撑。

抗疫的道路有多艰难，我们就有多坚强！任凭病毒有多可怕，我们兵来将挡，水来土掩。我们不凭什么，就凭千千万万个中国人的齐心协力、众志成城，就凭抗疫路上有“我”、有“你”、也有“他”。(汝阳县陶营镇 杨培培)