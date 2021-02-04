洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

抗疫路上，有“我”有“你”也有“他”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评 > 网评  来源: 洛阳网 2021.09.09 10:14

　　目前，我国疫情防控的严峻性、复杂性、不确定性依然很大，面对善变的新冠病毒，我们积极应对、迎难而上、众志成城、团结协作，在抗疫的路上，有“我”，有“你”，也有“他”。

　　抗疫路上，有“我”，我是“党员先锋队”。当疫情的警报拉响，党员先锋队就闻令而动、蓄势待发。各级党组织迅速组织党员干部下沉一线，冲锋在前，坚守防控岗位，在关键的时刻，党旗竖起来、党徽戴起来，责任扛起来，时刻做好战斗的准备，牢记心中使命，坚定不移地为人民服务。

　　抗疫路上，有“你”，你是“红色志愿者”。“您好，请您靠边停车，戴好口罩、下车配合疫情检查、谢谢！”“请您登记信息、测量体温、出示健康码、查验行程码。”等等......这些话语是在疫情防控服务点上服务的志愿者们最熟悉的用语，一天志愿服务下来，不知要重复多少遍，你们认真负责、热心友爱，是你们筑起了防控线上最美的红色堤坝。

　　抗疫路上，有“他”，他是“爱心群众团”。有道是“鱼水情深”。自疫情防控以来，社会爱心人士自发加入抗疫队伍，他们纷纷伸出援助之手，踊跃捐资捐物，贡献力量。他们用实际行动表达了对奋战在第一线的“抗疫战士”们的感激之情，他们用自己的方式加入了这场没有硝烟的战争，帮助我们抗击疫情，共渡难关，他们是我们抗疫路上坚强的支撑。

　　抗疫的道路有多艰难，我们就有多坚强！任凭病毒有多可怕，我们兵来将挡，水来土掩。我们不凭什么，就凭千千万万个中国人的齐心协力、众志成城，就凭抗疫路上有“我”、有“你”、也有“他”。(汝阳县陶营镇 杨培培)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新国标信号灯来了！洛阳正在进行道路...
  • 快看！坐85路也能去孟津喝铁谢羊肉汤了
  • 江凌：洛阳发展要有活力，必须激活民...
  • 陆浑灌区总干渠预计9月中旬具备通水条...
  • 重磅！洛阳发布32项优化营商环境举措
  • 伊滨区6所中小学拟于今年年底前开建
  • 这些证明不再必须！涧西区公布区级证...
  • 洛阳各地各部门认真学习贯彻省委工作...
  • 洛阳组团参加第21届中国国际投资贸易...
  • 点赞！洛阳在生产力促进领域获得国家...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    全运会场地自行车比赛...
    洛龙区新建成6处停车场...
    孟津区小浪底镇：建设...
    洛阳博物馆迎宾智能机...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    美色天堂

    九月的葱兰、丹桂

    八月桂花香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605