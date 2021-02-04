托育机构的带娃方式，新在哪儿？ 记者走访市级托育示范机构打探

昨日，洛阳网发布了我市制订促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的消息。除了解决没时间、没精力带娃这些问题，托育机构与家庭带娃最大区别在哪？记者采访市卫健委并走访市级托育示范机构，为您带来权威解读。

某托育机构内，保育员正在协助幼儿培养专注能力

编者按 近日，我市就促进3岁以下婴幼儿照护服务出台相关方案。托育机构日常如何带娃？把孩子送进去安全吗？想开办一家托育机构要哪些手续？围绕市民关注的问题，近期推出系列解读稿件，敬请关注。

昨日，洛阳网发布了我市制订促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的消息。除了解决没时间、没精力带娃这些问题，托育机构与家庭带娃最大区别在哪？记者采访市卫健委并走访市级托育示范机构，为您带来权威解读。

托育机构的科学育儿理念受关注

您家小孩儿上幼儿园之前由谁带？“妈妈辞职带”“老人轮流带”“请保姆”……8日，记者在街头走访部分市民，上述答复最为常见。

“辞职带娃和请保姆这两种方式成本较高，选择的市民不多；受传统观念影响，老人隔代带娃最为普遍。”市卫健委人口监测与家庭监发展科科长姚会斌说，虽然老人确实能帮很多年轻父母解决带娃难题，但因生活习惯、教育理念等不同，很容易产生育儿分歧。

“以前家长关注的是孩子由谁带，现在不仅考虑由谁带，更关注孩子如何全方位成长。”33岁的职场白领文女士说，她曾听说过托育机构的育儿理念，准备等孩子满6个月就将其送到托育机构。

最近几年，随着二孩、三孩生育政策陆续放开，如何科学育儿成为很多家庭关心的新话题。对此，姚会斌说，国家近年来已发布多项利好政策促进婴幼儿照护服务，我市也陆续涌现出专业托育机构，这些机构以国家卫健委发布的《托育机构保育指导大纲(试行)》为准则，为婴幼儿提供科学、规范的照护服务，促进婴幼儿健康成长。