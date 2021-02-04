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党史照亮前行之路 党史筑起信仰之魂
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评 > 网评  来源: 洛阳网 2021.09.15 10:38

　　奋斗百年路，启航新征程。100年的艰难求索，100年的风雨沧桑，让党旗更加鲜艳；100年的砥砺前行，100年的卓越辉煌，让党徽更加闪亮。

　　镰刀斧头，割刈着金色的梦想；齿轮麦穗，闪耀着丰收的向往。中国共产党百年风雨路，像一部巨著，记载着中华民族荣辱兴衰的历史，记载着华夏子孙起落沉浮的经历。多少革命先烈冲锋陷阵、腥风血雨，多少仁人志士流血牺牲、壮心不移，多少热血青年激励斗志、前仆后继，多少英雄儿女鞠躬尽瘁、死而后已。中国共产党，您是中国人民辉煌前程的象征，您是中华民族伟大精神的凝聚。

　　以史明理，以史增信，以史崇德，以史力行，这是新时代发出的最强音，字字珠玑，句句铿锵。“我们永远不能忘记自己是从哪里来的，永远都要从革命的历史中汲取智慧和力量!”“共和国是红色的，不能淡化这个颜色....”。红色，最壮丽的颜色，凝聚磅礴的力量；红色，最崇高的颜色，指引前进的方向。无数革命先烈用他们鲜红的血液，染红了党旗、国旗，染红了共和国的万里江山!我们要做好红色基因的传承和传播，把红色基因融入血脉，让红色基因代代相传。

　　七月像是一条路，烙记着伟大祖国走过的每一个脚印；七月更像是一首诗，吟唱出中国共产党璀璨的诗篇。在中国共产党成立100周年之际，我们要缅怀革命先烈、重走红色之旅、重温红色经典，勇做传承红色基因的坚定践行者，在追红色记忆、走红色足迹、悟红色精神中，让红色基因薪火相传，永葆共产党员的本色。

　　在中国这片红色的热土上，英雄灿若繁星，可歌可泣的英雄故事更是层出不穷。难忘鲁迅发自肺腑划破长空的呐喊；难忘刘胡兰面对铡刀时的从容不迫；难忘邱少云熊熊烈火中的坚定洒脱；难忘任长霞扶危济困除暴安良的执着。钱三强、邓稼先、杨振宁等学识渊博的科学家被誉为新中国的风流人物；焦裕禄、任长霞、杨利伟等兢兢业业的党员干部被誉为新中国的脊梁；王进喜、常香玉、李素丽等艰苦奋斗的普通劳动者，在各行各业的战线上，释放着自己全部的光和热。他们是历史天空中最亮的星，让我们永远铭记在心。

　　难忘嫦娥奔月在太空遥望着中国龙，圆了中国人的飞天梦；难忘长江“高峡出平湖”的旷世神奇；难忘香港、澳门在妈妈的怀抱里幸福的歌唱；难忘在洪水、地震、泥石流面前，钢铁战士把嘹亮的军歌唱响；难忘北京奥运带领中华民族走向新的辉煌；难忘白衣天使在没有硝烟的战场上最美逆行，谱写了光辉的抗疫篇章。

　　历史的车轮驶向2021，掀开了光辉的一页，可硝烟弥漫、烽火连天岁月里，那些抛头颅、洒热血的英雄一个个离我们远去。当我们踏青赏花时，当我们游山玩水时，当我们发奋地学习、愉快地工作时，当我们和家人其乐融融幸福团圆时，您可曾想到深埋在我们脚下这片热土中的烈士们。

　　祖国不会忘记，人民不会忘记。先烈们的鲜血没有白流，革命自有后来人，共和国的土地上鲜花竞放，五星红旗高高飘扬。“青山处处埋忠骨”，数以万计共产党员的忠魂、忠骨与青山融为一体，他们用忠烈之魂、刚烈之魄给予青山蓬勃的活力，他们的正气让松柏更加苍翠，让百花更加娇艳，让磐石更加坚硬，让河水更加清澈。“没有共产党就没有新中国”，让我们把心中那支动听的歌、深情的歌、嘹亮的歌唱给伟大的党！(孟津区教育体育局 许建辉)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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