洛阳“90后”助企“特派员”：助企业成为“小巨人”

“辰汉正式获批成为国家第三批专精特新‘小巨人’企业，离不开你这个‘特派员’帮忙！”近日，王雅奇收到洛阳辰汉农业装备科技有限公司负责人周云峰的感谢短信，这让她高兴不已。

“辰汉正式获批成为国家第三批专精特新‘小巨人’企业，离不开你这个‘特派员’帮忙！”近日，王雅奇收到洛阳辰汉农业装备科技有限公司负责人周云峰的感谢短信，这让她高兴不已。

去年8月，“90后”王雅奇作为高层次人才被新安县引进，随即进入新安县科工局。她学的是企业管理专业，在装备制造、新材料方面的知识储备没的说，再加上她本身组织协调能力比较强，因此是单位重点培养的助企人员。

“万人助万企”活动开始后，新安县科工局选派20名熟悉经济、项目建设的助企“特派员”，为申报国家级专精特新“小巨人”的企业提供“一对一”服务。

国家专精特新“小巨人”企业是全国中小企业评选工作中极具含金量的称号，入选企业还将获得中央财政奖补资金，资质评定也十分严格，申报企业必须经过省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核才能正式入选名单。这也该县派出助企“特派员”的重要原因。

王雅奇成为助企“特派员”后，对国家专精特新“小巨人”企业申报条件深入研究，不但帮助符合申报条件的企业，整理材料，还针对企业提出的问题，做成问题收集表，明确问题化解责任人和时限要求，确保企业问题“件件有回音”。

最终，在王雅奇和同事们的努力下，今年，新安县共申报成功7家省“专精特新”中小企业，7月底，其中的洛阳辰汉农业装备科技有限公司还成功入选国家专精特新“小巨人”企业，成为该县第三家获得这一“国字号”荣誉的企业。

目前，新安县助企“特派员”已帮助7家企业累计贷款7043万元，企业提出的23个问题已办结21个，打通了服务企业、助力高质量发展的“最后一公里”。（洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 高月）