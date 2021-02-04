洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳“90后”助企“特派员”：助企业成为“小巨人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.06 18:21

　　“辰汉正式获批成为国家第三批专精特新‘小巨人’企业，离不开你这个‘特派员’帮忙！”近日，王雅奇收到洛阳辰汉农业装备科技有限公司负责人周云峰的感谢短信，这让她高兴不已。

　　去年8月，“90后”王雅奇作为高层次人才被新安县引进，随即进入新安县科工局。她学的是企业管理专业，在装备制造、新材料方面的知识储备没的说，再加上她本身组织协调能力比较强，因此是单位重点培养的助企人员。

　　“万人助万企”活动开始后，新安县科工局选派20名熟悉经济、项目建设的助企“特派员”，为申报国家级专精特新“小巨人”的企业提供“一对一”服务。

　　国家专精特新“小巨人”企业是全国中小企业评选工作中极具含金量的称号，入选企业还将获得中央财政奖补资金，资质评定也十分严格，申报企业必须经过省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核才能正式入选名单。这也该县派出助企“特派员”的重要原因。

　　王雅奇成为助企“特派员”后，对国家专精特新“小巨人”企业申报条件深入研究，不但帮助符合申报条件的企业，整理材料，还针对企业提出的问题，做成问题收集表，明确问题化解责任人和时限要求，确保企业问题“件件有回音”。

　　最终，在王雅奇和同事们的努力下，今年，新安县共申报成功7家省“专精特新”中小企业，7月底，其中的洛阳辰汉农业装备科技有限公司还成功入选国家专精特新“小巨人”企业，成为该县第三家获得这一“国字号”荣誉的企业。

　　目前，新安县助企“特派员”已帮助7家企业累计贷款7043万元，企业提出的23个问题已办结21个，打通了服务企业、助力高质量发展的“最后一公里”。（洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 高月）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳明确三年深化国资国企改革任务书...
  • 今年前7个月，洛阳规模以上工业企业利...
  • 全国知名农业专家为伊川小米“站台”
  • 洛阳今天仍有雨 明天开始放晴气温回升
  • 洛阳市处非办提醒：当心打着保险理财...
  • 最新通告！关于洛阳常态化疫情防控
  • @洛阳人，收到“社保卡升级”短信 千...
  • 西工区：在线“云”沟通 助推重点项目...
  • 通车在即！玻璃厂路高架瀍涧大道至九...
  • 不满10天的婴儿急需“熊猫血” 洛阳“...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    雨后

    夏末新秋的天空

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605