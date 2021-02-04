如今城里城外道路平坦洁净，下雨时很少有人穿雨鞋，但过去道路多为土路，雨天泥泞不堪，雨鞋自然少不了。

皮革鞋面，木屐底

天气阴晴不定，出门记得带雨具。

如今城里城外道路平坦洁净，下雨时很少有人穿雨鞋，但过去道路多为土路，雨天泥泞不堪，雨鞋自然少不了。

河洛乡间常见的雨鞋多为长筒胶鞋。汝阳有一名收藏家，不知从哪儿淘了几双雨鞋，样子粗笨，很是独特：或是粗麻靴筒，木屐状靴底；或是皮革鞋面，木屐状鞋底，拎起来沉甸甸的，穿在脚上想必也不轻便。

民俗专家吕九卿说，此乃旧时的雨鞋，在20世纪70年代很常见，下雨天、下雪天都有人穿。木屐底防滑，即便踩一脚泥，回家用水一冲就干净了。

木屐底雨鞋古称“泥屐”，是木屐的一种，造价低廉，便宜实用。清代洛阳籍文学家李绿园在长篇小说《歧路灯》中提到过泥屐：小混混儿乌龟勾搭富家子谭绍闻去赌钱，小谭嫌雨天路难走，乌龟说：“一箭之地，或穿泥屐，或披雨衣，有甚难出？”

当时的泥屐比较简单，鞋底钉有两条或四条木齿，稳固防滑；鞋两头穿绳，可以绑在脚上。

早在远古时期，先民们便把兽皮裹在脚上御寒。早期的鞋底是木制的，中间挖个槽，过冬时垫些兽皮之类的东西，隔风保暖，此乃木屐之雏形。

粗麻靴筒，木屐底

汉代人用麻线编鞋底，用锦缎做鞋面，木屐逐渐演变成了雨鞋、凉鞋、休闲旅游鞋。古代有一种鸦头袜，拇指与另外四趾分开，便是为了方便穿木屐。

唐代有了更高级的油靴：靴底如泥屐底，靴筒用细绢制作，外涂桐油或蜡，估计跟图一的旧雨鞋款式近似。

宋元时期，河洛一带有专门卖油靴的商铺。元代油靴又名雨靴，布鞋帮，外刷桐油，鞋底钉钉。

明清女人裹小脚，所以市面上出了一种专供小脚女人使用的油靴，俗称“油壳篓”。

油壳篓鞋底很厚，鞋面反复刷桐油，坚硬、防水，不易变形。

如今，泥屐、油靴、油壳篓都成了古董，躺在博物馆里睡大觉，轻便的木屐在中国南方及邻国日本仍然很流行。

有人以为木屐是日本人发明的，其实是中国人发明的。盛唐时期，日本遣唐使来中国的长安、洛阳参观学习，把木屐的制作方法学了去，木屐方在日本流行开来。（记者 张丽娜 文/图）