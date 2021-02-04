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西工区：在线“云”沟通 助推重点项目顺利落户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.06 08:08

　　政策解读

　　西工区出台的“万人助万企”工作方案提出，要按照“多设路标、不设路障”原则，主动对接、靠前服务，及时帮助企业协调解决相关问题，确保以优良的营商环境“护航”高质量发展。

　　日前，在位于西工区的洛阳智能科技产业园内，正在紧张施工的中科医云GMP研发生产基地项目厂区雏形已现。“7月正式进驻园区后，我们争分夺秒，争取早日投产。”中科医云洛阳科技有限责任公司执行董事张洋言语中充满期待。

　　该项目总投资1.2亿元，依托中科院计算所数字经济产业研究院的人才、技术等优势，重点建设全市首个精准医学生物样本库、健康医疗数据库和体外诊断试剂研发中心，未来将为全市生物医药产业发展提供科技支撑。

　　由于行业的特殊性，该项目在选址时有比较高的硬件要求，如周围环境、配套设施等。“从工业园区，到信息科技城，我们考察了十几个厂址，都满足不了要求。”西工区商务局项目相关负责人贾真说。

　　正值疫情防控期间，杭州项目总部和洛阳市西工区一南一北，跨省合作，如何对接，如何选址？

　　助企人员多跑腿，企业在线“云”沟通。该区商务局相关负责人选取多个地块，通过网络视频连线的方式，逐个为张洋现场介绍地理位置、占地面积等信息。“他们还爬到楼房的最高层，让我看看周围的风貌，非常细致。”提及此事，张洋感动地说。

　　最终，经过西工区主要负责人多轮协调，该项目顺利进驻洛阳智能科技产业园。作为西工区今年打造的科技创新场域新载体项目，这里最让张洋满意的是园区及周边硬件配套设施：闹中取静的景观式布局、整齐划一的建筑……值得一提的是，此处离多家医院不远，便于今后开展业务交流。

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[ 责任编辑：崔利利]
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