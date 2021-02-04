63只！洛阳市王城公园华南虎存有量连续7年全国第一

“嗷呜……”5日，洛阳市王城公园动物园育幼室传来一阵阵老虎的嘶吼声，三只已满3个月的华南虎幼崽正在一起嬉戏打闹。

“嗷呜……”5日，洛阳市王城公园动物园育幼室传来一阵阵老虎的嘶吼声，三只已满3个月的华南虎幼崽正在一起嬉戏打闹。

三胞胎华南虎崽亮相

截至目前，该园共有63只华南虎，华南虎存有量连续7年位居全国第一，也是世界第一。

曾经“命悬一线”的物种，如今在洛“绝处逢生”。从突破“零纪录”到实现世界第一，王城公园为进一步扩大华南虎种群、保护物种多样性作出了突出贡献。其探索出的成功经验，对挽救极度濒危物种、推动生物多样性保护、促进人与自然和谐共生等具有实践和借鉴意义。